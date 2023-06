Tehri Garhwal: गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी में लगी आग, हो रहा ब्लास्ट; यातायात प्रभावित

Tehri Garhwal गुरुवार को टिहरी-श्रीनगर हाईवे कांडीखाल पर बड़ा हादसा हुआ। यहां गैस सिलेंडर से भरी एक गाड़ी अचानक सड़क पर धूं-धूं करके जलने लगी। देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर राख हो गया। आग इतनी भयानक थी कि गाड़ी कुछ देर में ही जलकर राख हो गई। गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे जिसको देखते हुए आसपास के लोग सहम गए। फिलहाल यहां यातायात बंद कर दिया गया है।

गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी में लगी आग, हो रहा ब्लास्ट; यातायात प्रभावित

Your browser does not support the audio element.

टिहरी घनसाली, जागरण संवाददाता। गुरुवार को टिहरी गढ़वाल जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहां गैस सिलेंडर से भरी एक गाड़ी अचानक सड़क पर धूं-धूं करके जलने लगी। देखते ही देखते पूरा वाहन जलकर राख हो गया। गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे थे, जिसको देखते हुए आसपास के लोग सहम गए। श्रीनगर - टिहरी मोटर मार्ग पर पौखाल के पास कांडीखाल में गैस सिलेंडर से भरी एक गाड़ी में जबरदस्त आग लग गई। वाहन श्रीनगर से घनसाली की तरफ आ रहा था। देखते ही देखते पूरा वाहन स्वाहा हो गया। आग से एलपीजी गैस सिलेंडर भी हवा में उड़कर ब्लास्ट हो रहे थे। आस पास से गुजरने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। रोका गया है यातायात फिलहाल टिहरी-श्रीनगर हाईवे कांडीखाल के पास यातायात के लिए रोक दिया गया हैं। इस रास्ते से कोई गाड़ियां नहीं गुजर रही हैं। सिलेंडरों में आग लगने की वजह से बड़ा हादसा है। रास्ते पर ज्यादा वाहन न होने की वजह से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई।

Edited By: Swati Singh