    11000 दियों से जगमगायेगी उत्तर की द्वारिका पांचवा धाम, दीपावली पर होगी खास पूजा

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 06:49 PM (IST)

    उत्तर की द्वारिका कहे जाने वाले पांचवा धाम में दीपावली पर विशेष पूजा का आयोजन होगा। मंदिर परिसर को 11000 दियों से रोशन किया जाएगा, जो अद्भुत दृश्य होगा। विशेष आरती और भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें दूर-दूर से भक्त शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

    सेम नागराजा मंदिर में 11000 दिए जलाकर इस बार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी। जागरण

    संवाद सूत्र, लंबगांव। सेम-मुखेम नागराजा मंदिर समिति की ओर से शनिवार को एक आम बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी सदस्यों की ओर से निर्णय लिया कि इस बार दीपावली पर उत्तर की द्वारिका पांचवा धाम श्री सेम नागराजा मंदिर में 11000 दिए जलाए जाएंगें।

    बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदीप मटियाल ने कहा कि इस बार चारों धामों में दीपावली का पवन पर्व बड़े हर्षोल्लाह के साथ मनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर की द्वारिका पांचवें धाम के नाम से प्रसिद्ध श्री सेम नागराजा मंदिर में 11000 दिए जलाकर इस बार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी।

    साथ ही त्रिवार्षिक मेले के शुभ आगमन पर मंदिर में रंग-रोगन का कार्य प्रदीप मटियाल व ऋषि राम उनियाल के सहयोग से किया जाएगा। बैठक में ऋषि राम उनियाल, प्रदीप मटियाल, रावल जितेंद्र प्रसाद सेमवाल, नवीन सेमवाल, विनोद बिष्ट, जगत सिंह, उमेद सिंह आदि लोग मौजूद रहे।