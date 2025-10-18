11000 दियों से जगमगायेगी उत्तर की द्वारिका पांचवा धाम, दीपावली पर होगी खास पूजा

संवाद सूत्र, लंबगांव। सेम-मुखेम नागराजा मंदिर समिति की ओर से शनिवार को एक आम बैठक आयोजित की गई। जिसमें सभी सदस्यों की ओर से निर्णय लिया कि इस बार दीपावली पर उत्तर की द्वारिका पांचवा धाम श्री सेम नागराजा मंदिर में 11000 दिए जलाए जाएंगें।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदीप मटियाल ने कहा कि इस बार चारों धामों में दीपावली का पवन पर्व बड़े हर्षोल्लाह के साथ मनाया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर की द्वारिका पांचवें धाम के नाम से प्रसिद्ध श्री सेम नागराजा मंदिर में 11000 दिए जलाकर इस बार दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी।