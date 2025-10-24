Language
    बिहार के व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से लटका मिला शव, ठेकेदारी कर मकान बनाने का करता था काम

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:25 AM (IST)

    बिहार में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक ठेकेदारी करता था और मकान बनाने का काम भी करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है।

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी। गजा क्षेत्र में तीन साल से ठेकेदारी कर मकान बनाने का काम कर रहे बिहार निवासी तैयज आलम (40) का गुरुवार को संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर शव लटका मिला। फारेंसिक टीम ने घटनास्थल गजा-चाका मोटर मार्ग के पास जंगल में पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

    तैयज की मौत का कारण अभी पता नहीं चल सका है। वहीं, पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेज दिया है और मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है।

    तैयज आलम के मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार तैयज आलम मूल रूप से ग्राम बागीचा, थाना बहादुरगंज, जिला किशनगंज, बिहार के निवासी थे और बीते तीन साल से वह गजा-चाका रोड पर मातृछाया के पास किराये के भवन में रहते थे। जबकि, उनका परिवार बिहार में ही रहता है।

    बताया कि ठेकेदार तैयज बुधवार को भी रोजाना की तरह काम पर गए थे, लेकिन शाम को वह कमरे पर ही नहीं लौटे। काफी तलाशने के बाद भी उनके नहीं मिलने पर यह सूचना पुलिस चौकी गजा को दी गई। इस पर पुलिस ने खोजबीन शुरू की। गुरुवार को पुलिस को ठेकेदार की बाइक गजा से चार किमी दूर चाका रोड पर खड़ी मिली।

    आसपास ढूंढने पर जंगल में ठेकेदार का शव संदिग्ध परिस्थितियों में रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका मिला। गजा पुलिस चौकी प्रभारी मनीष नेगी ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फारेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं।

    शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बौराड़ी भेजा गया है। मौत की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है, जो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।