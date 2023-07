B.Ed. Entrance Exam श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी बीएड कालेजों में सत्र 2023-25 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 23 जुलाई को होगी।विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट ने बताया कि विवि ने 23 जुलाई को प्रवेश परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। आवेदकों की संख्या के मद्देनजर गढ़वाल मंडल में 21 परीक्षा केंद्र बनाए हैं।

23 जुलाई को 21 केंद्रों पर होगी बीएड प्रवेश परीक्षा

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, नई टिहरी: श्री देव सुमन विश्वविद्यालय ने बीएड प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी बीएड कालेजों में सत्र 2023-25 में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा 23 जुलाई को होगी। 23 जुलाई को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय के कुल सचिव खेमराज भट्ट ने बताया कि विवि ने 23 जुलाई को प्रवेश परीक्षा की तिथि तय कर दी गई है। विवि से संबद्ध सभी बीएड शिक्षण संस्थानों में इस साल 8396 आवेदकों के आवेदन आए हैं। आवेदकों की संख्या को देखते हुए गढ़वाल मंडल में 21 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। परीक्षा नियंत्रक प्रो. वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि विवि ने नकल विहीन परीक्षाएं कराने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। इसके लिए विवि ने प्रत्येक परीक्षा केंद्र में पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। प्रवेश परीक्षा समन्वयक डा. बीएल आर्य ने बताया कि प्रवेश परीक्षा संबंधी सभी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

Edited By: riya.pandey