जागरण संवाददाता, घनसाली। बाल गंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम केमरिया सौड़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक की ओर से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षक को बीईओ कार्यालय में अटैच (संलग्न) कर दिया है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का बच्चों और उनके अभिभावकों के प्रति व्यवहार अनुचित बना हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की। जिसके बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। खंड शिक्षा अधिकारी भिलंगना सुमेर सिंह कैंतुरा ने बताया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित शिक्षक को अस्थायी रूप से बीईओ कार्यालय में अटैच किया गया है। वहीं, विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरे विद्यालय से एक शिक्षक को अस्थायी रूप से केमरिया सौड़ विद्यालय में तैनात किया गया है। ताकि बच्चों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होती रहें।

ग्रामीणों ने विभाग की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है। साथ ही मांग की है कि मामले की पूरी जांच कर दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य की नींव है और यदि शिक्षक ही अनुशासन और मर्यादा का पालन न करें, तो बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।