Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उत्‍तराखंड के सरकारी स्‍कूल में शराब पीकर पहुंचा टीचर! बीईओ ने लिया एक्‍शन

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    उत्तराखंड के घनसाली में एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक पर बच्चों और अभिभावकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगा है। खंड शिक्षा अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक को बीईओ कार्यालय से अटैच कर दिया है। ग्रामीणों ने मामले की जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक पर शराब पीकर स्कूल जाने का भी आरोप है, जिसकी जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बीईओ भिलंगना ने किया अटैच, विद्यालय में भेजा गया नया शिक्षक। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, घनसाली। बाल गंगा तहसील के अंतर्गत ग्राम केमरिया सौड़ स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में तैनात एक शिक्षक की ओर से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किए जाने का मामला सामने आया है। जिसको लेकर खंड शिक्षा अधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षक को बीईओ कार्यालय में अटैच (संलग्न) कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बीते कुछ दिनों से विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक का बच्चों और उनके अभिभावकों के प्रति व्यवहार अनुचित बना हुआ था। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की। जिसके बाद विभाग ने मामले का संज्ञान लिया। खंड शिक्षा अधिकारी भिलंगना सुमेर सिंह कैंतुरा ने बताया कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित शिक्षक को अस्थायी रूप से बीईओ कार्यालय में अटैच किया गया है। वहीं, विद्यालय में पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए दूसरे विद्यालय से एक शिक्षक को अस्थायी रूप से केमरिया सौड़ विद्यालय में तैनात किया गया है। ताकि बच्चों की कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होती रहें।

    ग्रामीणों ने विभाग की इस त्वरित कार्रवाई का स्वागत किया है। साथ ही मांग की है कि मामले की पूरी जांच कर दोषी पाए जाने पर शिक्षक के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय बच्चों के भविष्य की नींव है और यदि शिक्षक ही अनुशासन और मर्यादा का पालन न करें, तो बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।

    उधर, इस मामले में बीईओ का कहना हैं कि एक वीडियो में अभिभाकों की ओर से शिक्षक पर बच्चों के अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाए जाने का मामला सामने आया था। जिसका संज्ञान लेकर शिक्षक अनूप उनियाल को फिलहाल बीईओ कार्यालय अटैक कर लिया गया है। साथ ही शिक्षक पर कोई पेय पदार्थ का सेवन कर स्कूल जाने का आरोप लगा है। जिसकी एल्कोहिल की जांच की जा रही हैं। रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।