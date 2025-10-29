Uttarakhand News: जौंदला में बाघ ने एक व्यक्ति को बनाया शिकार, शव देखकर कांप गए अधिकारी

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। जिले के ग्राम जौंदला (पाली मल्ली तोक) में मंगलवार देर रात एक व्यक्ति को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी‌ बुधवार सुबह स्थानीय निवासी अनिल नेगी द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को दी गई। बाघ ने शव को क्षतविक्षत कर दिया था।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। चौकी प्रभारी चोपता दुर्गाधार एवं प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि मृतक का शव जंगल के भीतर मिला है, जो सड़क मार्ग से काफी दूरी पर स्थित है। शव को सड़क मार्ग तक लाने के लिए डीडीआरएफ की टीम की सहायता ली जा रही है।