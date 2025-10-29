Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Uttarakhand News: जौंदला में बाघ ने एक व्यक्ति को बनाया शिकार, शव देखकर कांप गए अधिकारी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 02:25 PM (IST)

    उत्तराखंड के जौंदला में बाघ ने एक व्यक्ति को मार डाला। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वन विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। जिले के ग्राम जौंदला (पाली मल्ली तोक) में मंगलवार देर रात एक व्यक्ति को बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी‌ बुधवार सुबह स्थानीय निवासी अनिल नेगी द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को दी गई। बाघ ने शव को क्षतविक्षत कर दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम को तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। चौकी प्रभारी चोपता दुर्गाधार एवं प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग ने बताया कि मृतक का शव जंगल के भीतर मिला है, जो सड़क मार्ग से काफी दूरी पर स्थित है। शव को सड़क मार्ग तक लाने के लिए डीडीआरएफ की टीम की सहायता ली जा रही है।

    मृतक की पहचान मनबर सिंह बिष्ट पुत्र स्वर्गीय चन्द्र सिंह, 54 वर्ष, निवासी: ग्राम पाली, तहसील,रुद्रप्रयाग के रुप में हुई है। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा रही है ताकि बाघ के मूवमेंट पर नियंत्रण रखा जा सके और ग्रामीणों को सुरक्षित किया जा सके।