51 वर्षों बाद सती अनसूया देवी की देवरा यात्रा केदारनाथ धाम से रवाना हुई। केदार घाटी भक्तिमय हो गई जहाँ श्रद्धालुओं ने डोली पर पुष्प वर्षा की। देवी डोली ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर आशीर्वाद दिया और त्रियुगीनारायण में भव्य स्वागत किया गया। यह यात्रा केदारनाथ घाटी को भक्ति और आस्था से सराबोर कर देगी। नीचे विस्‍तार से पढ़ें पूरी खबर।

संवाद सूत्र जागरण, ऊखीमठ । जनपद चमोली के दशोली ब्लाक स्थित खल्ला गांव की आराध्य देवी सती शिरोमणी अनसूया देवी की डोली देवरा यात्रा 51 वर्षों बाद केदारनाथ धाम से भावुक क्षणों के बीच विदा हुई। मार्ग में स्थित विभिन्न तीर्थ स्थलों और यात्रा पड़ावों पर डोली ने देश-विदेश से आए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद प्रदान किया।

देर सांय देवी डोली शिव-पार्वती विवाह स्थल त्रियुगीनारायण पहुंची, जहां ग्रामीणों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर देवी का भव्य स्वागत किया। ऐतिहासिक देवरा यात्रा ने संपूर्ण केदारनाथ घाटी को भक्ति और आस्था के रंग में रंग दिया है। बुधवार को केदारनाथ धाम में विशेष पूजन-अर्चन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ देवी डोली को विदाई दी गई।

केदारनाथ धाम में विद्वान आचार्यों ने ब्रह्म बेला में पंचांग पूजन के अंतर्गत भगवती अनसूया, बाबा केदार, क्षेत्र रक्षक भैरवनाथ सहित तैंतीस कोटि देवी-देवताओं का आवाहन कर आरती उतारी। मंदिर समिति, केदार सभा, व्यापार संघ और नगर पंचायत के पदाधिकारियों ने भावुक माहौल में देवरा यात्रा को विदा किया। डोली यात्रा ने बैस कैंप, लिनचोली, भीमबली, जंगलचट्टी, गौरीकुंड और सोनप्रयाग पड़ावों पर ठहरकर श्रद्धालुओं की कुशलक्षेम पूछी और उन्हें आशीर्वाद दिया।

व्यापारियों और भक्तों ने देवी को विविध पूजन सामग्री अर्पित कर विश्व कल्याण और क्षेत्र की समृद्धि की कामना की। त्रियुगीनारायण पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, तीर्थ पुरोहित समाज और स्थानीय ग्रामीणों ने देवी डोली का स्वागत किया। देवरा यात्रा समिति अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह नेगी ने बताया कि गुरुवार को यात्रा त्रियुगीनारायण में तीर्थ स्नान और दर्शन के उपरांत अगले पड़ाव ब्यूग कोरखी गांव के लिए रवाना होगी।