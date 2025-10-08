Language
    बर्फबारी से निखरी चारों धाम की रंगत, लगातार दूसरे दिन जारी रही बर्फबारी से श्रद्धालुओं में उत्साह

    By Brijesh bhatt Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 07:00 AM (IST)

    उत्तराखंड में बर्फबारी से चारों धाम की सुंदरता बढ़ गई है और श्रद्धालुओं में उत्साह है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में लगातार दूसरे दिन बर्फ गिरी। यमुनोत्री और गंगोत्री में भी ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। ठंड बढ़ने के बावजूद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और जयघोष किया। केदारनाथ में भैरव पहाड़ी पर चार इंच तक बर्फ जमी जबकि हेमकुंड साहिब में दो फीट बर्फ है।

    केदारनाथ धाम में दूसरे भी बर्फवारी का आनंद उठाते यात्री। पुलिस

    जागरण टीम, गढ़वाल। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से चारों धाम की रंगत निखर आई है। शीतकाल के शुरुआती हिमपात ने श्रद्धालुओं के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन तीर्थ यात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही।

    बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच दर्शन को पहुंच रहे श्रद्धालु दिव्यता की अनुभूति कर रहे हैं, वहीं स्थानीय व्यापारी भी मौसम के बदले तेवर से खुश हैं। मंगलवार को भी सुबह से शाम तक धामों में जयघोष होता रहा। दिनभर में यमुनोत्री में 4662, गंगोत्री में 5308, केदारनाथ में 6154 और बदरीनाथ में.... श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

    केदारपुरी में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी

    केदारनाथ धाम में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन रुक-रुक कर बर्फबारी होती रही। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि अभी मंदिर परिसर में बर्फ नहीं जमी, लेकिन आसपास की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर दिखने लगी है।

    भैरव पहाड़ी से लेकर मेरु-सुमेरु पर्वत और मंदाकिनी घाटी की ऊंची चोटियों तक चार इंच से अधिक बर्फ जम गई है। तुंगनाथ और मध्यमेश्वर घाटी की ऊंची चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वर्षा-बर्फबारी के कारण तापमान गिरने से धाम और आसपास के क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, जखोली समेत ऊंचाई वाले स्थानों पर भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

    हेमकुंड साहिब में दो फीट बर्फ, बदरीनाथ में भी हिमपात

    चमोली जिले में सोमवार रात से वर्षा का दौर जारी रहा। मंगलवार को पूरा दिन बदरीनाथ धाम, नीती घाटी, रुद्रनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित ऊंची चोटियों पर रुक-रुक कर बर्फबारी होती रही। इससे ठंड बढ़ गई है। नीती घाटी से लोग अब अपने शीतकालीन प्रवासों की ओर आने लगे हैं।

    दो दिन से रुक-रुक कर हो रही बर्फबारी के कारण हेमकुंड साहिब से तीन किमी दूर अटलाकोटी तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हेमकुंड में दो फीट तक बर्फ जमी है, जिसे हटाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

    खराब मौसम के बाद भी उड़ान भरते रहे हेलीकाप्टर

    मंगलवार को वर्षा के दौरान भी हेलीकाप्टर आवाजाही करते रहे। बताया गया कि एक हेलीकाप्टर प्रतिकूल मौसम में चमोली जिले के जोशीमठ में फंसने के बाद कई चक्कर काटता रहा और बाद में बदरीनाथ धाम की ओर चला गया। दिनभर में बदरीनाथ धाम में चार हेलीकाप्टर पहुंचे। इससे व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

    गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में भी मौसम के मिजाज से ठंड बढ़ी

    सोमवार से जनपद में बदले मौसम के मिजाज के बाद मंगलवार को भी गंगोत्री व यमुनोत्री धाम से लगी चोटियों पर हिमपात जारी रहा, इससे धाम में कड़ाके की सर्दी महसूस की जा रही है। हालांकि, यात्रियों के उत्साह में कमी नहीं आई है। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में भी वर्षा का सिलसिला जारी रहने से लोग गर्म कपड़े निकालने को मजबूर हो गए हैं।