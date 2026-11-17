जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। अगस्त्यमुनि ब्लॉक की क्यूंजा घाटी में मंगलवार रात करीब नौ बजे कंडारा रोड पर बारात से लौट रहा मैक्स वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हो गए। घायलों में चार की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है।

जानकारी के अनुसार, वाहन में सवार सभी दस लोग पोखरी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर रांसी-गोणार क्षेत्र लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे तथा रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

थाना प्रभारी गुमान सिंह नेगी और कांस्टेबल सोनू गोदियाल पुलिस बल के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटे रहे। जिला पंचायत सदस्य अजयवीर भंडारी, पूर्व विधायक मनोज रावत और पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा ने भी मौके पर पहुंचकर सहयोग किया। हादसे के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

रात भर चले रेस्क्यू अभियान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार व्यक्तियों को खाई से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना में 04 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जबकि 06 व्यक्ति घायल हुए हैं। घायलों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया।

इनमें से 02 घायलों को सामान्य चोटें आई हैं, जबकि 04 घायलों को प्राथमिक उपचार के उपरान्त हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस, एसडीआरएफ एवं डीडीआरएफ की टीमों द्वारा आपसी समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य किया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

घायलों का विवरण 1. उम्मेद सिंह राणा पुत्र चंद्र सिंह राणा, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम रांसी, कोतवाली ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग।

2. राजेंद्र सिंह पुत्र चंद्र सिंह, उम्र 56 वर्ष, निवासी ग्राम रांसी, कोतवाली ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग। हायर सेंटर रेफर श्रीनगर (04) 3. लविश राणा पुत्र दिलीप सिंह राणा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम रांसी, कोतवाली ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग।

4. कु. वंशिका पुत्री आशीष रावत, उम्र 08 वर्ष, निवासी ग्राम कांथा, कोतवाली ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग। 5. उर्मिला देवी पत्नी भरत सिंह राणा, उम्र 33 वर्ष, निवासी ग्राम चिलौंड, कोतवाली गुप्तकाशी, जनपद रुद्रप्रयाग।

6. श्रीमती पूजा पत्नी आशीष रावत, उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम कांथा, कोतवाली ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग।