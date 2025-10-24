Rudraprayag Disaster: 57 दिन बाद मलबे से मिले दो शव, 28 अगस्त को आई आपदा में नौ लोग थे मिसिंग

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। छेनागाड़ में 28 अगस्त को आई भीषण आपदा में लापता हुए नौ लोगों में से दो के शव शुक्रवार को बरामद किए गए हैं। शवों की बरामदगी के साथ ही 57 दिन बाद राहत एवं बचाव दलों को सफलता मिली है। अभी शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ की टीम छेनागाड़ में लगातार मलबा हटाने का कार्य कर रही थी। शुक्रवार को खुदाई के दौरान एक बड़े पत्थर के नीचे शव दिखाई देने पर टीम ने पत्थर तोड़कर मलबा हटाया, तो दो शव बरामद हुए। मौके पर आपदा प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है।