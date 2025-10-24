Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Rudraprayag Disaster: 57 दिन बाद मलबे से मिले दो शव, 28 अगस्त को आई आपदा में नौ लोग थे मिसिंग

    By Nirmala Bohra Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 06:59 PM (IST)

    रुद्रप्रयाग आपदा के 57 दिन बाद मलबे से दो शव बरामद हुए हैं। 28 अगस्त को आई इस आपदा में नौ लोग लापता हो गए थे। खोज और बचाव दल लगातार लापता लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। शवों की पहचान डीएनए जांच के बाद की जाएगी। 

    prefferd source google
    Hero Image

    शव मिलने से लापता लोगों के परिजनों में शोक की लहर है। Concept Photo

    जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। छेनागाड़ में 28 अगस्त को आई भीषण आपदा में लापता हुए नौ लोगों में से दो के शव शुक्रवार को बरामद किए गए हैं। शवों की बरामदगी के साथ ही 57 दिन बाद राहत एवं बचाव दलों को सफलता मिली है। अभी शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लोक निर्माण विभाग ऊखीमठ की टीम छेनागाड़ में लगातार मलबा हटाने का कार्य कर रही थी। शुक्रवार को खुदाई के दौरान एक बड़े पत्थर के नीचे शव दिखाई देने पर टीम ने पत्थर तोड़कर मलबा हटाया, तो दो शव बरामद हुए। मौके पर आपदा प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है।

    जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि आपदा के 57 दिन बाद दो शव बरामद किए गए हैं। वहीं, गुप्तकाशी थाना प्रभारी रंजीत खनेरा ने बताया कि पुलिस टीम मौके पर पहुंच चुकी है, और स्थानीय ग्रामीणों को बुलाया गया है ताकि शवों की पहचान की जा सके। उन्होंने बताया कि मलबे के नीचे अन्य शव मिलने की भी संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए मलवा हटाने का कार्य तेजी से जारी है।