    शीतकाल के लिए रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद, बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने किए दर्शन

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 17 Oct 2025 08:10 AM (IST)

    रूद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और भगवान रूद्रनाथ की डोली गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई है। अभिनेत्री सारा अली खान ने भी केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन किए और ध्यान साधना की। उनका केदारनाथ के प्रति गहरा लगाव है और वे अक्सर यहां दर्शन के लिए आती रहती हैं।

    सारा अली खान ने केदारनाथ धाम में लगाई ध्यान साधना, मुख्य पुजारी से लिया आशीर्वाद

    जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई है। अब अगले छह महीने तक श्रद्धालु गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं में अभिनेत्री सारा अली खान भी शामिल रहीं।

    बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर बाबा केदार की शरण में पहुंचीं। उन्होंने केदारनाथ धाम में भोले बाबा के दर्शन कर मंदिर परिसर में ध्यान साधना की। इस दौरान उन्होंने मुख्य पुजारी केदार लिंग से आशीर्वाद लिया और तीर्थ गुरुओं से भी भेंट की।

    सारा अली खान का केदारनाथ धाम के प्रति गहरा लगाव जगजाहिर है। उनकी पहली फिल्म केदारनाथ की शूटिंग यहीं हुई थी, और तब से वह हर वर्ष बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां पहुंचती हैं। श्रद्धा और भक्ति में लीन सारा इस बार भी धाम में रात्रि विश्राम कर साधना में लीन रहीं।

    जानकारी के अनुसार, सारा कई बार बसुकी ताल तक पैदल यात्रा भी कर चुकी हैं। इस बार भी उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित है शीला के पास बैठकर गहन ध्यान साधना की और बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया।

    केदारनाथ की पवित्र वादियों में सारा अली खान की उपस्थिति ने एक बार फिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी भक्ति और सादगी ने सभी का मन मोह लिया।