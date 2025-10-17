शीतकाल के लिए रुद्रनाथ धाम के कपाट बंद, बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान ने किए दर्शन

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। रुद्रनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं। भगवान रुद्रनाथ की उत्सव डोली गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गई है। अब अगले छह महीने तक श्रद्धालु गोपीनाथ मंदिर में भगवान रुद्रनाथ के दर्शन कर सकेंगे। श्रद्धालुओं में अभिनेत्री सारा अली खान भी शामिल रहीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर बाबा केदार की शरण में पहुंचीं। उन्होंने केदारनाथ धाम में भोले बाबा के दर्शन कर मंदिर परिसर में ध्यान साधना की। इस दौरान उन्होंने मुख्य पुजारी केदार लिंग से आशीर्वाद लिया और तीर्थ गुरुओं से भी भेंट की।

सारा अली खान का केदारनाथ धाम के प्रति गहरा लगाव जगजाहिर है। उनकी पहली फिल्म केदारनाथ की शूटिंग यहीं हुई थी, और तब से वह हर वर्ष बाबा केदार के दर्शन के लिए यहां पहुंचती हैं। श्रद्धा और भक्ति में लीन सारा इस बार भी धाम में रात्रि विश्राम कर साधना में लीन रहीं।