Uttarakhand: गौरीकुंड हाईवे पर पहाड़ी से बोल्डर गिरने से कार नदी में गिरी, लखनऊ के यात्री थे सवार; एक की मौत
रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हाईवे पर एक कार दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और पांच घायल हो गए। पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण कार मंदाकिनी नदी में जा गिरी। मृतक बाराबंकी का निवासी था जबकि घायल लखनऊ और बाराबंकी के हैं। एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया।
संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग। रविवार शाम गौरीकुंड हाईवे पर कुण्ड-काकड़ागाड़ के समीप लखनऊ के यात्रियों की एक कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण अनियंत्रित होकर मंदाकिनी नदी में जा गिरी।
हादसे में बाराबंकी निवासी एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि में भर्ती कराया गया है। सभी लोगों के केदारनाथ की यात्रा से लौटने की संभावना जताई जा रही है।
जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार घटना रविवार शाम लगभग छह बजे हुई। एक कार में सवार छह लोग गौरीकुंड से रुद्रप्रयाग की ओर आ रहे थे। इस बीच पहाड़ी से कार पर पत्थर गिरने के कारण कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे नदी किनारे जा गिरी।
हाईवे पर चल रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। सूचना मिलते ही डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू अभियान चलाया। टीमों ने सभी घायलों को निकालकर 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि पहुंचाया।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि हादसे में वाहन चालक 40 वर्षीय मुकेश कुमार पुत्र विजय बहादुर मौर्य, निवासी जैयदपुर, शांतिनगर, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं पांच अन्य घायलों में अंजलि मौर्य (32) पत्नी मुकेश कुमार, निवासी बाराबंकी, उत्तर प्रदेश, रचना (34) पत्नी अरुण निवासी केसरबाग लाटूस रोड, लखनऊ, अरुण मौर्य (40) पुत्र कुंज बिहारी मौर्य निवासी केसरबाग लखनऊ, ढाई वर्षीय पिहु पुत्र अरुण मौर्य निवासी केसरबाग, लखनऊ और पांच वर्षीय अमोली पुत्री मुकेश कुमार निवासी बाराबंकी उत्तर प्रदेश का उपचार चल रहा है।
