संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्य में शुक्रवार को एक और उपलब्धि जुड़ गई। रुद्रप्रयाग जिले में परियोजना की 6.59 किमी लंबी मुख्य सुरंग शुक्रवार को आर-पार हो गई। यह सुरंग सुमेरपुर से 4.7 किमी और मरोड़ा से 1.79 किमी हिस्से को जोड़ती है।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) की ओर से पैकेज-08 के तहत मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। सुरंग निर्माण के दौरान इंजीनियर और श्रमिकों को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जटिल परिस्थितियों के बीच निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया रिहायशी इलाकों के नीचे भुरभुरी मिट्टी, कम ओवरबर्डन (सुरंग के ऊपर चट्टान व मिट्टी की कम मोटाई) और पानी के रिसाव जैसी जटिल परिस्थितियों के बीच निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया गया।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए इंजीनियरिंग टीम ने न्यू आस्ट्रियन टनलिंग मेथड (एनएटीएम) और नियंत्रित ब्लास्टिंग तकनीक का सहारा लिया। तकनीकी दक्षता और बेहतर समन्वय के चलते आखिरकार सुरंग की खोदाई सफलतापूर्वक पूर्ण कर दोनों छोरों को जोड़ दिया गया।