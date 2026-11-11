ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: 28 में से 22 सुरंगों का काम पूरा, पहली मेन टनल फरवरी में होगी आर-पार
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली मुख्य सुरंग फरवरी में आर-पार होगी, जबकि निकास सुरंग सितंबर में पूरी हो चुकी थी। ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली टनल की मुख्य सुरंग फरवरी में आर-पार (ब्रेकथ्रू) होगी।
निकास सुरंग सितंबर में आर-पार हुई थी। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएन) सुरंगों का काम तेजी से कर रहा है। उसके बाद इसमें ट्रैक बिछाने, सिग्नल आदि के काम होने हैं।
125 किलोमीटर की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कुल 28 सुरंग हैं। इसमें से 22 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना में मुख्य के साथ ही निकास सुरंग भी बनाई ज रही है। परियोजना की पहली सुरंग को आर-पार करने में ही सबसे अधिक दिक्कत आ रही है।
सुरंग परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा
ऋषिकेश के पास ढालवाला से शुरू हो रही यह सुरंग परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्से में है। जहां बड़ी भूगर्भीय दरार है। इसलिए बेहद सावधानी के साथ इंजीनियरों ने यहां काम किया।
निकास सुरंग को सितंबर में पूरा कर दिया गया था। अब यहां मुख्य सुरंग फरवरी में आर-पार करने की तैयारी है। मुख्य सुरंग का काम करीब एक किलोमीटर बचा हुआ है। सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। इसमें से 175 आर-पार हो चुकी है।
परियोजना में इसी साल मई माह से ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू किया गया था। कर्णप्रयाग तक ट्रेन को दो चरणों में पहुंचाया जाना है।
पहले चरण में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ब्यासी स्टेशन के बीच जून 2028 तक ट्रेन का संचालन करने की तैयारी है। इन स्टेशनों के बीच की दूरी 27 किलाेमीटर है। ब्यासी से कर्णप्रयाग तक दिसंबर 2029 तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह दूरी करीब 92 किलोमीटर की है।
ओएचई का काम दो चरणों में होगा
परियोजना में इलेक्ट्रिकल से जुड़े काम भी किए जाने हैं। पहले चरण में ब्यासी तक जनरल पावर सप्लाई, फायर टेंडर, टनलों में वेटिंलेशन का काम किया जाएगा। इस पर 434 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
ओवर हैड इक्यूपमेंट (ओएचई) लगाने का काम भी किया जाना है। यह काम दो चरणों में होगा। पहले चरण में श्रीनगर तक सौ करोड़ की लागत से काम होगा। उसके बाद इतनी ही लागत से कर्णप्रयाग तक काम किया जाना है।
परियोजना पर एक नजर
- कुल लंबाई - 125 किलोमीटर
- नए स्टेशन - 12
- यात्री ट्रेनों की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा
- मालागाड़ियों की अधिकतम गति 65 किमी प्रति घंटा
- पुलों की संख्या 19
- मुख्य और निकास सुरंगों की कुल लंबाई 213 किमी
परियोजना की पहली टनल की मुख्य सुरंग फरवरी में आर-पार हो जाएगी। 213 किलोमीटर में से 175 किलोमीटर सुरंगों का काम पूरा हो चुका है। जल्द सुरंगों का काम पूरा किया जा रहा है। जिससे इसमें तय समय पर ट्रैक बिछाने और सिग्नल, ओएचई आदि के काम हो सकें। - ओपी मालगुड़ी, उप महाप्रबंधक सिविल, आरवीएनएल
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