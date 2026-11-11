ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना: 28 में से 22 सुरंगों का काम पूरा, पहली मेन टनल फरवरी में होगी आर-पार

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली टनल की मुख्य सुरंग फरवरी में आर-पार (ब्रेकथ्रू) होगी।

निकास सुरंग सितंबर में आर-पार हुई थी। रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएन) सुरंगों का काम तेजी से कर रहा है। उसके बाद इसमें ट्रैक बिछाने, सिग्नल आदि के काम होने हैं।

125 किलोमीटर की ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में कुल 28 सुरंग हैं। इसमें से 22 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना में मुख्य के साथ ही निकास सुरंग भी बनाई ज रही है। परियोजना की पहली सुरंग को आर-पार करने में ही सबसे अधिक दिक्कत आ रही है।

सुरंग परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्सा ऋषिकेश के पास ढालवाला से शुरू हो रही यह सुरंग परियोजना का सबसे संवेदनशील हिस्से में है। जहां बड़ी भूगर्भीय दरार है। इसलिए बेहद सावधानी के साथ इंजीनियरों ने यहां काम किया। निकास सुरंग को सितंबर में पूरा कर दिया गया था। अब यहां मुख्य सुरंग फरवरी में आर-पार करने की तैयारी है। मुख्य सुरंग का काम करीब एक किलोमीटर बचा हुआ है। सुरंगों की कुल लंबाई 213 किलोमीटर है। इसमें से 175 आर-पार हो चुकी है।

परियोजना में इसी साल मई माह से ट्रैक बिछाने का काम भी शुरू किया गया था। कर्णप्रयाग तक ट्रेन को दो चरणों में पहुंचाया जाना है। पहले चरण में योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ब्यासी स्टेशन के बीच जून 2028 तक ट्रेन का संचालन करने की तैयारी है। इन स्टेशनों के बीच की दूरी 27 किलाेमीटर है। ब्यासी से कर्णप्रयाग तक दिसंबर 2029 तक ट्रेन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह दूरी करीब 92 किलोमीटर की है।

ओएचई का काम दो चरणों में होगा परियोजना में इलेक्ट्रिकल से जुड़े काम भी किए जाने हैं। पहले चरण में ब्यासी तक जनरल पावर सप्लाई, फायर टेंडर, टनलों में वेटिंलेशन का काम किया जाएगा। इस पर 434 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।