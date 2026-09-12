ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना में ऐतिहासिक उपलब्धि, पहाड़ों को चीरकर 10 किमी सुरंग हुई आर-पार

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की पहली टनल की निकास सुरंग शुक्रवार को आर-पार (ब्रेकथ्रू) हो गई। सुरंग आर-पार होने पर निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा लेकर खुशी मनाई। अब मुख्य सुरंग को आरपार करने की तैयारी और तेज की जा रही है।

रेल परियोजना में कुल 28 सुरंग हैं। मुख्य सुरंगों के समानांतर निकास सुरंग भी बनाई जा रही है। जिससे आपात स्थिति में इसका उपयोग किया जा सके। निकास सुरंगों में एंबुलेंस, छोटे वाहन चल सकते हैं। मुख्य सुरंग में ट्रेनों का आवागमन होना है। 22 सुरंगों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

अलग-अलग हिस्सों में सुरंग के अंदर जलस्रोत हैं। खासतौर से खारास्रोत और नीर में कई स्रोत हैं। आरवीएनएल और सुरंग खोदाई का काम कर रही मैक्स इंफ्रा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के इंजीनियरों ने बेहद संभलकर काम किया। शुक्रवार शाम तीन बजे निकास सुरंग को आर-पार कर दिया गया। सुरंग के आर-पार होते ही निर्माण कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों ने तिरंगा हाथ में लेकर सफलता पर खुशी मनाई।