मानसून लौटा तो केदारनाथ में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, 20 दिन बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे धाम के कपाट
केदारनाथ यात्रा वर्षाकाल के बाद फिर से शुरू हो गई है और नवरात्र के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वर्ष कपाट खुलने से लेकर अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। पहले कुछ कारणों से संख्या कम थी लेकिन अब प्रतिदिन छह से सात हजार तीर्थयात्री आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे।
संवाद सूत्र, जागरण, फाटा। केदारनाथ यात्रा वर्षाकाल के बाद अब परवान चढ़ने लगी है। अब नवरात्र समाप्त होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। 23 अक्टूबर को बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे।
इस वर्ष कपाट खुलने से अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बीते दिनों जहां श्रद्धालुओं की संख्या तीन हजार के करीब थी। वहीं अब छह से सात हजार तीर्थयात्री प्रतिदिन बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं।
व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड रामचंद्र गोस्वामी ने बताया कि शुरुआत में घोड़े खच्चरों की बीमारी उसके बाद भारत पाक तनाव से तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी रही। बताया कि नवरात्र के बाद एक दो दिन से तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। होटल कारोबारी किशन सिंह रावत ने बताया कि दो तीन दिनों की भीड़ नवरात्र की छुट्टियों का असर है।
