मानसून लौटा तो केदारनाथ में बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, 20 दिन बाद शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे धाम के कपाट

केदारनाथ यात्रा वर्षाकाल के बाद फिर से शुरू हो गई है और नवरात्र के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इस वर्ष कपाट खुलने से लेकर अब तक 16 लाख से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। पहले कुछ कारणों से संख्या कम थी लेकिन अब प्रतिदिन छह से सात हजार तीर्थयात्री आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे।

केदारनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। जागरण