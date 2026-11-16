द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद, उत्सव डोली 19 नवंबर को पहुंचेगी ऊखीमठ

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। पंचकेदारों में द्वितीय केदार भगवान श्री मध्यमहेश्वर धाम के कपाट सोमवार 16 नवंबर को प्रातः आठ बजे विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस अवसर पर धाम में श्रद्धालुओं और स्थानीय हक-हकूकधारियों की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए।

बाबा मध्यमहेश्वर के जयकारों के बीच कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की यात्रा का समापन हो गया। कपाट बंद होने के पश्चात भगवान मध्यमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन प्रवास के लिए रवाना हुई। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को डोली मध्यमहेश्वर धाम से प्रस्थान कर गौण्डार गांव पहुंचेगी, जहां रात्रि विश्राम होगा। 17 नवंबर को डोली गौण्डार से राकेश्वरी मंदिर रांसी पहुंचेगी, जबकि 18 नवंबर को रांसी से प्रस्थान कर गिरिया गांव में रात्रि विश्राम करेगी।