रुद्रप्रयाग की बांगर घाटी बनेगी टूरिज्म का नया हब, 16 गांवों में बनेंगे 82 होमस्टे

जागरण संवाददाता, देहरादून। रुद्रप्रयाग जनपद की प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक विरासत से समृद्ध बांगर घाटी को पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए 16 गांवों के ग्रामीणों ने अनूठी पहल शुरू की है।

मंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के नेतृत्व में स्थानीय लोग घाटी के सुंदरीकरण, पर्यटन सुविधाओं के विकास और ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने में लगे हैं। इस पहल के तहत घाटी के 16 गांवों में पर्यटकों के ठहरने के लिए 82 होमस्टे तैयार किए जा रहे हैं।

सोसाइटी से जुड़े अरविंद सेमवाल प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि घाटी में बधानी ताल, तड़ाग ताल और पवित्र दूध गंगा जैसे प्राकृतिक आकर्षण हैं। वहीं, आदिगुरु शंकराचार्य की ओर से निर्मित ऐतिहासिक भगवान वासुदेव मंदिर इस क्षेत्र की प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर है।