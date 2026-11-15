द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम के कपाट आज शीतकाल के लिए होंगे बंद, तैयारियां पूरी

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। पंचकेदारों में शामिल द्वितीय केदार मद्महेश्वर धाम के कपाट 16 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। शीतकाल के छह माह तक शीतकालीन गददीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी। बद्री-केदार मंदिर समिति कपाट बंद करने को लेकर तैयारियां पूरी कर दी है।

प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी पर्व द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम के कपाट बंद होने की तिथि तय हुई थी। केदारनाथ एवं तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद अब मदमहेश्वर धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

16 नवम्बर यानी सोमवार को शुभ मूहूर्त लगभग सुबह 11 बजे मदमहेश्वर धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। जिसको लेकर बीकेटीसी ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बद्री-केदार मंदिर समिति के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी डीएस भुजवाण ने बताया कि शीतकाल के लिए द्वितीय मद्महेश्वर मंदिर के कपाट 16 नवंबर को प्रातः पूर्व परंपरा के अनुसार बंद कर दिए जाएंगे। इसी दिन कपाट बंद होने के बाद मद्महेश्वर की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए गौंडार पहुंचेगी।