    मध्यमेश्वर की यात्रा पर आए थे लखनऊ के चार दोस्‍त, झरने में नहाने के दौरान हादसा; पसर गया मातम

    By Brijesh Bhatt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:20 PM (IST)

    लखनऊ का एक युवक अपने दोस्तों के साथ मध्यमेश्वर की यात्रा पर आया था। रांसी और गौंडार के बीच झरने में नहाते समय पैर फिसलने से वह डूब गया। पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीमों ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की पहचान अजय कुमार के रूप में हुई है, जो लखनऊ का रहने वाला था।

    चार अन्य दोस्तों के साथ मध्यमेश्वर की यात्रा पर जा रहा था युवक। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग। चार दोस्तों के साथ मध्यमेश्वर की यात्रा पर आए लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक युवक की सीमांत गांव रांसी और गौंडार के बीच भीमसी में गदेरे के झरने के नहाते समय पैर फिसलकर गिरने के बाद भंवर में डूबने से मौत हो गई। आपदा प्रबंधन और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्री के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। युवक के स्वजन को घटना की सूचना दे दी गई है।

    शनिवार को स्थानीय निवासी पंकज सिंह ने पुलिस और आपदा प्रबंधन को गौंडार गांव से 2.50 किमी नीचे झरने में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना दी। घटना सुबह छह बजे हुई। सूचना मिलते ही तहसील ऊखीमठ से डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हुईं। मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू टीमों ने अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद टीमों ने मौके से यात्री का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक पैर फिसलकर गिरने के बाद अनियंत्रित होकर झरने के भंवर में डूब गया।

    जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि मृतक की पहचान 20 वर्षीय अजय कुमार, पुत्र राजेश कुमार निवासी शीतल नगर, फेज-2 जरहरा, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह चार दोस्तों अनाधि प्रताप सिंह निवासी सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, हिमांशु दीप निवासी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, सतीश कुमार निवासी जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश और अभिषेक आर्य निवासी जिला गौंडा, उत्तर प्रदेश के साथ मध्यमेश्वर की यात्रा पर आया था। सुबह सभी रांसी एवं गौंडार के बीच भीमसी गदेरे के झरने में नहाने गए थे।

    वहीं हादसे में अजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। अजय पिछले साल भी मध्यमेश्वर की यात्रा पर आया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया है। वहीं सूचना मिलने पर युवक के स्वजन रुद्रप्रयाग के लिए निकल गए हैं।