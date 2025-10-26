संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग। चार दोस्तों के साथ मध्यमेश्वर की यात्रा पर आए लखनऊ, उत्तर प्रदेश के एक युवक की सीमांत गांव रांसी और गौंडार के बीच भीमसी में गदेरे के झरने के नहाते समय पैर फिसलकर गिरने के बाद भंवर में डूबने से मौत हो गई। आपदा प्रबंधन और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर यात्री के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा। युवक के स्वजन को घटना की सूचना दे दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शनिवार को स्थानीय निवासी पंकज सिंह ने पुलिस और आपदा प्रबंधन को गौंडार गांव से 2.50 किमी नीचे झरने में एक व्यक्ति के डूबने की सूचना दी। घटना सुबह छह बजे हुई। सूचना मिलते ही तहसील ऊखीमठ से डीडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके के लिए रवाना हुईं। मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू टीमों ने अभियान शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद टीमों ने मौके से यात्री का शव बरामद किया। बताया जा रहा है कि युवक पैर फिसलकर गिरने के बाद अनियंत्रित होकर झरने के भंवर में डूब गया।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि मृतक की पहचान 20 वर्षीय अजय कुमार, पुत्र राजेश कुमार निवासी शीतल नगर, फेज-2 जरहरा, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। वह चार दोस्तों अनाधि प्रताप सिंह निवासी सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, हिमांशु दीप निवासी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश, सतीश कुमार निवासी जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश और अभिषेक आर्य निवासी जिला गौंडा, उत्तर प्रदेश के साथ मध्यमेश्वर की यात्रा पर आया था। सुबह सभी रांसी एवं गौंडार के बीच भीमसी गदेरे के झरने में नहाने गए थे।