संवाद सहयोगी जागरण रुद्रप्रयाग। विश्वप्रसिद्ध धाम केदारनाथ की यात्रा अंतिम चरण में पूरे शबाब पर चल रही है। लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ने से यात्रियों का आंकड़ा 17 लाख पार पहुंच चुका है। यदि इसी प्रकार यात्रियों की संख्या बढ़ती है, तो इसमें और इजाफा हो सकता है। केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज यानी 23 अकटूबर को बंद होंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

केदारनाथ यात्रा को अब मात्र नौ दिन शेष बचे हैं। अंतिम चरण में भी प्रतिदिन 10 से 12 हजार श्रद्धालु भगवान केदार के दर्शन को पहुंच रहे हैं। ठंड बढ़ने और ऊंचाई वाले क्षेत्र में मौसम के उतार-चढ़ाव के बावजूद यात्रियों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। केदारपुरी में सुबह से लेकर देर शाम तक “जय केदार बाबा” के जयकारों से वातावरण गूंज रहा है। हालांकि, इस वर्ष सितंबर माह में लगातार बारिश का सिलसिला बना रहने से यात्रा कुछ समय के लिए प्रभावित रही।

मौसम खराब रहने के कारण कई दिनों तक हेली सेवा और पैदल मार्गों पर यातायात बाधित रहा, जिससे दूसरे चरण की यात्रा सुस्त पड़ गई थी। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट ली, श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर उमड़ पड़ी। मई से लेकर जून तक यात्रा के प्रथम चरण में यात्रा चरम पर रही। इस दौरान प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। धाम परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद प्रशासन और मंदिर समिति की ओर से व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित की गईं।

यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में अब श्रद्धालु शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर, ऊखीमठ में दर्शन की तैयारी करने लगे हैं। संभावना जताई जा रही है कि 23 अक्टूबर को केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तब तक हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचते रहेंगे। बीकेटीसी के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वाईएस पुष्पाण ने बताया कि केदारनाथ में कुछ दिनों से यात्रियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। धाम में यात्रियों का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच चुका है। बताया कि यात्रा को अभी नौ दिनों का समय शेष बचा है, ऐसे में इस आंकडे में और इजाफा होने की उम्मीद है।