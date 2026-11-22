संवाद सूत्र जागरण, गौरीकुंड। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होते ही केदारघाटी के प्रमुख यात्रा पड़ावों में सन्नाटा पसरने लगा है। यात्रियों की चहल-पहल से गुलजार रहने वाले फाटा, रामपुर, सीतापुर, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में अब वीरानी नजर आने लगी है।

यात्रा सीजन समाप्त होने के साथ ही होटल, ढाबे और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों पर ताले लटक गए हैं। इससे स्थानीय व्यापारियों और होटल कारोबारियों के सामने अगले छह माह तक आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। केदारघाटी की अधिकांश आबादी की आजीविका छह माह की केदारनाथ यात्रा पर निर्भर है। बरसात के दो माह यात्रा प्रभावित रहने से कारोबारियों को पूरे छह माह भी बेहतर रोजगार नहीं मिल पाता। होटल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष प्रेम गोस्वामी ने कहा कि शीतकाल में रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं।

सरकार को क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को विकसित करने के लिए ठोस कार्ययोजना बनानी चाहिए। होटल कारोबारी अशोक सेमवाल ने कहा कि नागताल झील समेत क्षेत्र के बुग्यालों को ट्रैकिंग और पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है।