केदारनाथ यात्रा के बाद गौरीकुंड में सफाई व्यवस्था बदहाल, व्यापारियों में रोष

संवाद सूत्र, जागरण गौरीकुंड। विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के बाद यात्रा पड़ाव गौरीकुंड में व्यवस्थाओं की अनदेखी सामने आने लगी है। यात्रा सीजन समाप्त होते ही यहां सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। डोली के गौरीकुंड से रवाना होने के अगले दिन ही सफाई कर्मियों के नदारद होने से स्थानीय व्यापारियों में नाराजगी है।

गौरीकुंड जैसे महत्वपूर्ण यात्रा पड़ाव पर शीतकाल के दौरान भी नियमित सफाई व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है, लेकिन वर्तमान में क्षेत्र में जगह-जगह घोड़ों की लीद और कूड़ा जमा होने लगा है। इससे गंदगी फैलने के साथ ही संक्रमण और दुर्गंध की आशंका भी बनी हुई है।

व्यापारियों का कहना है कि सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए फिलहाल कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। व्यापार संघ अध्यक्ष रामचंद्र गोस्वामी ने बताया कि यात्रा सीजन के दौरान सुलभ इंटरनेशनल की ओर से गौरीकुंड में सफाई व्यवस्था संचालित की जाती है।