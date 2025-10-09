Kedarnath: तीन दिन तक बर्फबारी के बाद केदारनाथ में सुहावना मौसम, पांच से छह इंच तक जमी बर्फ

केदारनाथ में इस बार तापमान अक्टूबर में ही शून्य से नीचे चला गया है, जो कई वर्षों बाद देखने को मिला है। अक्टूबर में इतनी ठंड सामान्यत: नहीं होती, लेकिन इस बार की बर्फबारी ने मौसम को दिसंबर जैसी सर्दी में बदल दिया है। पिछले 10 वर्षों में केवल 2017 और 2019 में अक्टूबर महीने में अच्छी बर्फबारी दर्ज की गई थी। अन्य वर्षों में केदारनाथ में बर्फबारी दिसंबर में ही देखने को मिली थी। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ठंड और बढ़ने की संभावना है।