KedarNath Yatra 2025: कपाट बंद होना केवल परंपरा नहीं, देवभूमि की आत्मा का दर्शन

बृजेश भट्ट, जागरण रुद्रप्रयाग। अनादिकाल से केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने की परंपरा चली आ रही है। बुधवार को जब भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए, तो पूरा वातावरण आस्था, भक्ति और भावनाओं से सराबोर हो गया। यह दृश्य केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की जीवंत आत्मा का साक्षात दर्शन था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान केदारनाथ के कपाट विधि-विधान से बंद किए गए। मान्यता है कि छह महीने तक भगवान शिव उच्च हिमालय स्थित केदारपुरी में विराजमान रहते हैं और वहीं भक्तों को दर्शन देते हैं, जबकि शेष छह महीने शीतकाल के दौरान शीतकालीन पंचकेदार गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में स्थापित रहती है। यहीं पर भगवान की निज पूजाएं संपन्न होती हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शीत ऋतु में केदारपुरी क्षेत्र में आठ से दस फीट तक बर्फ जम जाती है, जिससे वहां मानव जीवन असंभव हो जाता है। माना जाता है कि इन छह महीनों में देवता स्वयं केदारपुरी में निवास करते हैं और नित्य पूजा-अर्चना करते हैं। पौराणिक परंपरा के अनुसार आठवीं शताब्दी से डोली यात्रा की परंपरा चली आ रही है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा जब चार धामों की स्थापना की गई थी, उसी काल से कपाट खुलने और बंद होने की यह अद्भुत परंपरा प्रारंभ हुई।