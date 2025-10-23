हजारों की संख्या में श्रद्धालु डोली के साथ पैदल रवाना हुए। श्रद्धालुओं के लिए जगह-जगह भंडारे आयोजित किए गए। 24 अक्टूबर को डोली गुप्तकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर और 25 अक्टूबर को शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। अब आने वाले छह महीने तक बाबा यहीं दर्शन देंगे। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट दो मई को खोले गए थे। इस अवसर पर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण व ऋषि प्रसाद सती, मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत भूषण भट्ट, जिलाधिकारी प्रतीक जैन, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे, केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी समेत बड़ी संख्या में भक्त व अधिकारी मौजूद रहे।