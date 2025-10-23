Kedarnath Door Close: आस्था के रंग में रंगा हिमालय, जयकारों से गूंजा वातावरण; तस्वीरें
केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। भैयादूज पर हिमालय की वादियों में आध्यात्मिक मेले जैसा माहौल रहा। केदारनाथ में सुबह 8:30 बजे बाबा केदार की पंचमुखी डोली को मंदिर से बाहर लाया गया। यमुनोत्री में मां यमुना की डोली खरसाली गांव लाई गई। मुख्यमंत्री धामी ने शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित करने की बात कही है।
जागरण टीम, गढ़वाल। हिमालय की शीतल वादियों में गुरुवार को भैयादूज पर पूरा दिन आध्यात्मिक मेले जैसा माहौल रहा और आस्था के उत्साह व उल्लास की गर्माहट घुली रही। बर्फ से ढलकी चोटियों के बीच गूंजते हर-हर महादेव और जय मां यमुना के स्वर ने वातावरण को भक्तिमय कर दिया।
विधि-विधान और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। दोनों धाम में कपाट बंद होने के अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। चारों ओर भक्ति और भावनाओं का अनोखा समागम दिखाई दिया।
