    Kedarnath Dham: आज गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होंगे भोले बाबा, गुप्तकाशी पहुंची डोली

    By Brijesh Bhatt Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 05:30 AM (IST)

    केदारनाथ की पंचमुखी डोली रामपुर से चलकर विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची, जहाँ भक्तों ने भव्य स्वागत किया। विभिन्न पड़ावों से गुज़रते हुए, डोली फाटा भी पहुंची जहाँ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। अब डोली ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी, जहाँ शीतकाल में उनकी पूजा की जाएगी। केदारधाम होटल एसोसिएशन ने भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन किया।

    जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। करोड़ों हिंदुओं के आस्था के प्रतीक भगवान केदानाथ की पंचमुखी उत्सव डोली विभिन्न पड़ावों पर भक्तों को दर्शन देने के बाद शनिवार को शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान होगी।

    वहीं, शुक्रवार को बाबा केदार की उत्सव डोली ने रामपुर से प्रस्थान कर अपने दूसरे पड़ाव विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची। जहां भक्तों ने फूल व अक्षतों से उत्सव डोली का भव्य स्वागत किया।

    गत गुरुवार को द्वादश ज्योर्तिलिंग में शामिल भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने के उपरांत भोले बाबा की उत्सव डोली रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंची थी। शुक्रवार को सुबह ठीक साढ़े सात बजे मुख्य पुजारी बोगश लिंग ने भोले बाबा की पंचमुखी भोगमूर्ति की विशेष पूजा-अर्चना कर भोग लगाया।

    इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों, व्यवसायियों एवं श्रद्धालुओं ने बाबा की पंचमुखी डोली के दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। बाबा की पंचमुखी चलविग्रह उत्सव डोली की अगुवाई कर रही छह ग्रेनेडियर आर्मी की बैंड धुनों एवं भक्तों के जयकारों से क्षेत्र का वातावरण शिवमय बना हुआ है।

    ठीक साढ़े आठ बजे भगवान की उत्सव डोली अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हुई। भगवान केदार की उत्सव डोली का शेरसी, बडासू, तरसाली, जामू होते फाटा पहुंचने पर स्थानीय व्यापारी एवं भक्तों ने फूल व अक्षतों से डोली का भव्य स्वागत किया।

    फाटा में व्यापार संघ की ओर से डोली के संग में चल रहे भक्तों को जलपान की व्यवस्था की गई। फाटा में भी भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। यहां पर कुछ देर विश्राम करने के बाद भगवान की उत्सव डोली खडिया, मैखंडा, व्यूंग, देवीधार, खुमेरा, नारायणकोटी, मस्ता एवं नाला होते हुए देर शाम रात्रि विश्राम के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंची।

    यहां उपस्थित भक्तों ने भोले बाबा का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। शनिवार को बाबा केदार की उत्सव डोली अपने शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। जहां मंदिर की एक परिक्रमा करने के बाद भोले बाबा की पंचमुखी भोगमूर्ति को गददीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान किया जाएगा।

    जहां शीतकाल के छह माह तक नित्य पूजाएं संपन्न की जाएंगी। वहीं गत गुरुवार रात्रि को केदारधाम होटल एसोसिएशन केदारघाटी ओर से केदार बाबा की डोली यात्रा में शामिल भक्तों के लिए विशाल भंडारे का आयोजन भी किया।

    इस अवसर पर मुख्य पुजारी वागेश लिंग, डोली प्रभारी प्रदीप सेमवाल, केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवाड़ी, पंचगाई समिति अध्यक्ष रघुवीर पुष्पवाण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

     