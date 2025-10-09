Language
    Kedarnath Dham News: ऊंची चोटियों पर तीसरे दिन भी बर्फबारी, केदारनाथ में जमने लगा पानी

    By Brijesh Bhatt Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 05:23 AM (IST)

    रुद्रप्रयाग से, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में तीसरे दिन भी बर्फबारी जारी है, जिससे ठंड बढ़ गई है। केदारनाथ में प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की है, जहाँ यात्री बर्फ का आनंद ले रहे हैं। लगातार बर्फबारी से पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने यात्रियों से गर्म कपड़े और आवश्यक सामग्री साथ रखने की अपील की है।

    जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। विश्व प्रसिद्ध बदरीनाथ और केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर तीसरे दिन भी बर्फबारी हुई। जिससे धाम में शीतलहर व ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। हालांकि नगर पंचायत प्रशासन ने केदारनाथ में ठंड से बचने के लिए अलाव की व्यवस्था भी की है। वहीं, मंदिर परिसर में यात्री बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। वहीं, केदारनाथ में पानी अत्यधिक ठंडा होने से बर्फ के रूप में जमना शुरू हो गया है।

    गत सोमवार से केदारनाथ धाम समेत ऊंची पहाड़ियों पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बुधवार को भी केदारनाथ धाम समेत तुंगनाथ और मध्यमेश्वर की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई। केदारनाथ मंदिर के पीछे पहाड़ियों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है।

    केदारनाथ की भैरव पहाड़ी से लेकर मेरु-सुमेरु पर्वत और मंदाकिनी नदी से लगी पहाड़ियों के ऊपर चार इंच बर्फ जम चुकी है। केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों पर भी बर्फबारी का असर देखने को मिला। वहीं निचले इलाकों में लगातार तीन दिनों से हो रही बारिश से मौसम काफी ठंडा हो गया। जिससे लोगों ने गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं।

    जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एनएस रजवार ने बताया कि केदारनाथ में लगातार बर्फबारी से यात्रियों से गरम कपड़े, जरूरी दवा एवं छाता, बरसाती और बेहतर जूते पहनकर यात्रा पर आने की अपील की है। ताकि बर्फबारी के बीच उन्हें दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

    वहीं पुलिस की ओर से बर्फबारी के बीच दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से दर्शन कराए जा रहे हैं। दूसरी ओर बदरीनाथ धाम की चोटियों में बर्फबारी के नजारों को तीर्थयात्री सेल्फी के साथ कैमरे में कैद कर यादगार बना रहे हैं।