Kedarnath Dham: भैयादूज पर बंद होंगे बाबा केदार के कपाट, आज पंचमुखी डोली को मंदिर में किया जाएगा विराजमान
केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज पर बंद हो जाएंगे। आज पंचमुखी डोली को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। कपाट बंद होने की तैयारी चल रही है और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। वे बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है।
जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज पर्व पर 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बुधवार को विशेष पूजा-अर्चना के बाद केदारबाबा की पंचमुखी डोली को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। अगले छह माह की पूजा-अर्चना और भोले बाबा के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होंगे। बाबा केदार के धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।
शनिवार को केदारनाथ की पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही धाम के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गईं थी। 23 अक्टूबर को सुबह साढ़े चार बजे बाबा केदारनाथ को पूजा-अर्चना, अभिषेक और आरती के साथ भोग लगाया जाएगा। इसके बाद भगवान को छह महीने के लिए समाधि दी जाएगी।
सभामंडप में स्थापित बाबा केदार की पंचमुखी डोली के सुबह 8:30 बजे मंदिर से बाहर आने के बाद विधि-विधान के साथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसी दिन बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली रात्रि प्रवास के लिए अपने पहले पड़ाव रामपुर पहुंचेगी।
24 को डोली रामपुर से प्रस्थान कर फाटा, नारायणकोटी होते हुए रात्रि विश्राम के लिए विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी पहुंचेगी। यहां से 25 अक्टूबर को अपने शीतकालीन गद्दीस्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। मंदिर समिति के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वाईएस पुष्पवाण ने बताया कि यहां पर शीतकाल के छह माह केदार बाबा की नित्य पूजाएं संपन्न होंगी।
