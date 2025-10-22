Kedarnath Dham: भैयादूज पर बंद होंगे बाबा केदार के कपाट, आज पंचमुखी डोली को मंदिर में किया जाएगा विराजमान

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के कपाट भैयादूज पर्व पर 23 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। बुधवार को विशेष पूजा-अर्चना के बाद केदारबाबा की पंचमुखी डोली को मंदिर में विराजमान किया जाएगा। अगले छह माह की पूजा-अर्चना और भोले बाबा के दर्शन ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होंगे। बाबा केदार के धाम को 12 क्विंटल फूलों से सजाया गया है।

शनिवार को केदारनाथ की पहाड़ी पर स्थित भैरवनाथ के कपाट बंद होने के साथ ही धाम के कपाट बंद करने की तैयारियां शुरू हो गईं थी। 23 अक्टूबर को सुबह साढ़े चार बजे बाबा केदारनाथ को पूजा-अर्चना, अभिषेक और आरती के साथ भोग लगाया जाएगा। इसके बाद भगवान को छह महीने के लिए समाधि दी जाएगी।

सभामंडप में स्थापित बाबा केदार की पंचमुखी डोली के सुबह 8:30 बजे मंदिर से बाहर आने के बाद विधि-विधान के साथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इसी दिन बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली रात्रि प्रवास के लिए अपने पहले पड़ाव रामपुर पहुंचेगी।