    Uttarakhand News: चोपता में विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट, वाहन के शीशे तोड़े

    By Brijesh Bhatt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 12:12 PM (IST)

    उत्तराखंड के चोपता में होटल बिल को लेकर विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट की गई। होमस्टे मालिक और ट्रैवल एजेंट के बीच हुए विवाद में कुछ महिलाओं को चोटें आईं और वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पर्यटकों को सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

    होटल बिल को लेकर हुआ विवाद, विदेशी महिलाओं को आई हल्की चोटें; पुलिस जांच में जुटी. Concept Photo

    संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चोपता में विदेशी पर्यटकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि होटल बिल के विवाद के चलते होमस्टे मालिक, गाइड और ट्रैवल एजेंट के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें विदेशी महिलाओं को हल्की चोटें आईं और पर्यटकों के वाहन के शीशे भी तोड़ दिए गए।

    घटना के बाद विदेशी पर्यटक गोपेश्वर के मंडल चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से शिकायत की। मामला चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों की सीमा से जुड़ा होने के कारण पर्यटकों को पुलिस की मौजूदगी में ऊखीमठ थाने लाया जा रहा है।

    पुलिस के अनुसार थाना ऊखीमठ क्षेत्रांतर्गत चोपता स्थित बंकर हाउस होमस्टे में 17 अक्टूबर से 12 विदेशी नागरिक और तीन भारतीय (कुल 15 लोग) ठहरे हुए थे। इनकी बुकिंग मेक माय ट्रिप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रैवल एजेंट अरविंद दास, निवासी झारखंड द्वारा कराई गई थी।
    विदेशी पर्यटक स्लोवाक रिपब्लिक, माल्टा और इटली के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

    मंगलवार को जब पर्यटक चोपता से वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तब होमस्टे मालिक राकेश तनेजा ने 17 अक्तूबर से ठहरने और भोजन के 10,000 बिल की मांग की। इस पर गाइड संदीप कुमार और ट्रैवल एजेंट अरविंद दास के साथ विवाद बढ़ गया।

    आरोप है कि इसी दौरान होमस्टे मालिक और उसके सहयोगियों ने गाइड से मारपीट की, वाहन के शीशे तोड़ दिए, जिससे कुछ विदेशी महिलाओं को हल्की खरोंचें आईं। घटना के बाद ट्रैवल एजेंट संदीप कुमार विदेशी पर्यटकों के साथ गोपेश्वर मंडल चौकी पहुंचे और चौकी प्रभारी विपिन त्यागी को पूरी जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि होमस्टे मालिक ने उनके पैसे और कीमती सामान भी छीन लिए। पुलिस ने तुरंत मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। चूंकि घटना स्थल रुद्रप्रयाग जिले की सीमा में आता है, इसलिए चमोली पुलिस की मौजूदगी में विदेशी पर्यटकों को ऊखीमठ थाने भेजा जा रहा है।

    चौकी इंचार्ज चोपता सतीश शाह ने बताया कि मंडल पुलिस द्वारा मिली सूचना के आधार पर चोपता पुलिस मंडल के लिए रवाना हो गई है। इस सम्पूर्ण मामले की पड़ताल की जा रही है। मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।