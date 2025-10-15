सीएम धामी ने किया बाल विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ, बोले- 'उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य'

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्‍होंने कहा कि उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। प्रदेश में किताबी ज्ञान के साथ ही तकनीकी ज्ञान को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में पहली बार 12वीं के व्यवसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेला आयोजित किया गया। प्रदेश में तकनीक और एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकों से जोड़ने के लिए स्मार्ट क्लास, रोबोटिक्स और इनोवेशन लैब्स की स्थापना की जा रही है। नवाचार और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए युवाओं में वैज्ञानिक सोच और प्रयोगशीलता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

जनपद में बुधवार से शुरू होने वाले राज्य स्तरीय चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। जिसमें 300 स्कूली छात्र, देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक तथा विज्ञान प्रर्दशक प्रतिभाग कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड विज्ञान एंव प्रौद्योगिकी परिषद के तत्वाधान में चतुर्थ सीमांन्त पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का राज्य स्तरीय आयोजन 15 व 16 अक्टूबर को रुद्रप्रयाग जनपद के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बणसू, जाखधार, गुप्तकाशी में शुरू हुआ। सीमान्त सशक्त राष्ट्र सशक्त की अवधारणा के साथ, सीमान्त जनपदों का विकास व वैज्ञानिक अवधारणा के उद्देश्य से परिषद सीमांत पर्वतीय जनपदों में स्कूली छात्र-छात्राओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एंव नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक, जनपद तथा राज्य स्तर पर सीमान्त पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन एवं महानिदेशक यूकॉस्ट प्रो दुर्गेश पंत के दिशा निर्देशों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। चतुर्थ सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव के लिए प्रस्तावित थीम जलवायु परिवर्तन अनुकूलन रणनीतियों तथा आपदा जोखिम प्रबंधन एकीकरण रखा गया है।