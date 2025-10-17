चंदन के लेपन के साथ शिव महिमा का गान करते दिखीं अभिनेत्री सारा अली खान, लोगों के दिलों में घर कर गई सादगी

संवाद सहयोगी, जागरण गोपेश्वर। तीन दिन की चतुर्थ केदार रुद्रनाथ की यात्रा के बाद फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान गोपेश्वर से हेलीकाप्टर से वापस लौट गई है। रुद्रनाथ यात्रा के दाैरान जिस प्रकार सादगी से फिल्म स्टार ने लोगों से मेल मिलाप के साथ प्रवास किया वे यादें पीछे छोड़ गई हैं।

फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान ने रुद्रनाथ धाम में कपाट बंदी के अवसर पर शिरकत कर भगवान शिव के दर्शन किए। इस दौरान सारा अली खान माथे पर चंदन का लेपन कर शिव वंदना गाते हुए दिखी। रुद्रनाथ धाम में जिस प्रकार ढाबे में लकड़ी के चूल्हे के पास बैठकर स्थानीय युवकों के साथ रोटी सेकते नजर आई तथा जमीन पर बैठकर ही खाना खाया। यह सादगी हर किसी की जुबान पर है।