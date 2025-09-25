UKSSSC Bharti Exam Paper Leak: पिथौरागढ़ में बेरोजगार युवाओं ने निकाला जुलूस, नारेबाजी के साथ प्रदर्शन

पिथौरागढ़ में यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने के विरोध में बेरोजगार संघ ने प्रदर्शन किया। युवाओं ने परीक्षा रद्द करके सीबीआई जांच कराने की मांग की जिसका कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने समर्थन किया। युवाओं ने सरकार से परीक्षा को जल्द दोबारा कराने आयोग में नए कर्मचारियों की नियुक्ति करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है।

संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़ । यूकेएसएससी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से गुस्साये युवाओं ने गुरुवार को बेरोजगार संघ के बैनर तले जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। युवाओं ने भर्ती परीक्षा रद्द कर मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई है। युवाओं के प्रदर्शन को कांग्रेस सहित विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन दिया।

नगर के रामलीला मैदान में एकत्र हुए बेरोजगारों ने सिमलगैर बाजार, गांधी चौक, केमू स्टेशन, टकाना होते हुए कलक्ट्रेट तक जुलूस निकाला। युवाओं ने टकाना रामलीला मैदान में सभा की। युवाओं ने कहा कि वे रात दिन मेहनत कर अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लचर व्यवस्थाओं के चलते उनके सपनों पर पानी फिर जा रहा है।

पेपर लीक होने के बाद भी सरकार की ओर से बेरोजगार युवाओं को न्याय देने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इससे प्रदेश भर का युवा हताश है। युवाओं ने परीक्षा को रद्द कर दो माह के भीतर नये सिरे से परीक्षा कराये जाने की मांग की है। आयोग में नये कर्मचारियों की तैनाती करने, मामले की सीबीआई जांच कराने, इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई।