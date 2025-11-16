समय से पहले ही उत्तराखंड में बढ़ा ठंड का प्रकोप, इन इलाकों में नलों में ही जम गया पानी

संवाद सूत्र, जागरण , धारचूला । इस बार मौसम में अचानक बदलाव आया है। बिना वर्षा , हिमपात के ही कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। उच्च हिमालयी भू भाग में दिसंबर माह में जमने वाला पानी अभी से जमने लगा है। ज्योलिंगकोंग , आदि कैलास क्षेत्र में पानी जम चुका है। इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में तो अब नाले भी ग्लेशियर का रूप लेने लगे हैँ।

बीते एक सप्ताह से मौसम में एकाएक परिवर्तन आने लगा है। जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में तक न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने लगा है । उच्च हिमालयी भू भाग से प्राप्त सूचना के अनुसार क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जिसके चलते शीतकाल में भी गुंजी, नाबी, दारमा के दांतू, दुग्तू ,बालिंग आदि गांवो में रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं।