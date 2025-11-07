Vande Mataram 150 Years: उत्तराखंड में राष्ट्रभक्ति का उमंग, चीन से नेपाल सीमा तक राष्ट्रगीत की गूंज

संस, जागरण, पिथौरागढ़। राष्ट्रगीत “वंदे मातरम” के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सोरघाटी से लेकर चीन व नेपाल सीमा तक सामूहिक राष्ट्रगीत गायन किया गया। देश सेवा में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने एक स्वर में “वंदे मातरम” का गायन कर भारत माता के प्रति अपनी निष्ठा, श्रद्धा और सम्मान की भावना को व्यक्त किया।

55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ऐंचोली मुख्यालय में कमांडेंट आशीष कुमार के मार्गदर्शन व नेतृत्व में सामूहिक राष्ट्रगीत गायन किया गया। कमांडेंट ने बलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि “वंदे मातरम” केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। कहा कि आज जब हम इस गीत के 150 गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं, तो हमें इसके मूल संदेश मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम को अपने आचरण में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। इधर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन सहित जनपद के सभी थानों एवं चौकियों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

पीएमश्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कालेज देवलथल में 80वीं उत्तराखंड एनसीसी वाहिनी पिथौरागढ़ के कमांडिंग आफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह ऐरी के आदेशानुसार विद्यालय में सामूहिक राष्ट्रगीत वन्देमातरम का गायन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एनसीसी अधिकारी कुंदन सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रगीत ने देश के हर नागरिक में एकता का सूत्रपात किया है। इस दौरान विद्यालय में सामूहिक गान, पौधारोपण, निबंध के साथ ही पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता भी कराई गई। जिसमें अव्वल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

संचालन एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने किया। इसके अलावा बटालियन स्तर व एनसीसी से आच्छादित लक्ष्मण सिंह महर परिसर, सीमांत इंजीनियरिंग कालेज, केएनयू राइंका, एसडीएस राइंका, एपीएस, गुरना, जेएनवी मरसोलीभाट आठगांव शिलिंग व एशियन अकेडमी में भी राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ की धूम रही।