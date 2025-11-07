Language
    Vande Mataram 150 Years: उत्तराखंड में राष्ट्रभक्ति का उमंग, चीन से नेपाल सीमा तक राष्ट्रगीत की गूंज

    By Vijay Upreti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    उत्तराखंड में 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर सोरघाटी से चीन और नेपाल सीमा तक सामूहिक गायन हुआ। सुरक्षा बलों, पुलिस और विद्यालयों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। कमांडेंट आशीष कुमार ने इसे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक बताया। विद्यालयों में पौधारोपण और निबंध प्रतियोगिताएं भी हुईं। सीमा पर एसएसबी जवानों ने देशभक्ति का प्रदर्शन किया।

    संस, जागरण, पिथौरागढ़। राष्ट्रगीत “वंदे मातरम” के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सोरघाटी से लेकर चीन व नेपाल सीमा तक सामूहिक राष्ट्रगीत गायन किया गया। देश सेवा में तैनात सुरक्षा बलों के जवानों ने एक स्वर में “वंदे मातरम” का गायन कर भारत माता के प्रति अपनी निष्ठा, श्रद्धा और सम्मान की भावना को व्यक्त किया।

    55वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल ऐंचोली मुख्यालय में कमांडेंट आशीष कुमार के मार्गदर्शन व नेतृत्व में सामूहिक राष्ट्रगीत गायन किया गया। कमांडेंट ने बलकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि “वंदे मातरम” केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, स्वाभिमान और एकता का प्रतीक है। कहा कि आज जब हम इस गीत के 150 गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं, तो हमें इसके मूल संदेश मातृभूमि की निस्वार्थ सेवा, अनुशासन और राष्ट्रप्रेम को अपने आचरण में उतारने का संकल्प लेना चाहिए। इधर पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाइन सहित जनपद के सभी थानों एवं चौकियों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

    पीएमश्री अटल उत्कृष्ट त्रिलोक सिंह बसेड़ा राजकीय इंटर कालेज देवलथल में 80वीं उत्तराखंड एनसीसी वाहिनी पिथौरागढ़ के कमांडिंग आफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल देवेश सिंह ऐरी के आदेशानुसार विद्यालय में सामूहिक राष्ट्रगीत वन्देमातरम का गायन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य एनसीसी अधिकारी कुंदन सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रगीत ने देश के हर नागरिक में एकता का सूत्रपात किया है। इस दौरान विद्यालय में सामूहिक गान, पौधारोपण, निबंध के साथ ही पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता भी कराई गई। जिसमें अव्वल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

    संचालन एनसीसी अधिकारी बीआर कोहली ने किया। इसके अलावा बटालियन स्तर व एनसीसी से आच्छादित लक्ष्मण सिंह महर परिसर, सीमांत इंजीनियरिंग कालेज, केएनयू राइंका, एसडीएस राइंका, एपीएस, गुरना, जेएनवी मरसोलीभाट आठगांव शिलिंग व एशियन अकेडमी में भी राष्ट्रगीत की 150वीं वर्षगांठ की धूम रही।

     सामूहिक रूप से गायन

    डीडीहाट: 11वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय व भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित सीमा चौकियों के वीर जवानों ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर सामूहिक रूप से इसका गायन कर देशभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की। इस अवसर पर सीमांत मुख्यालय रानीखेत के महानिरीक्षक अमित कुमार, द्वितीय कमान अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी आदि शामिल रहे।

