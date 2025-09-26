Language
    राम दरबार पहुंचा Paper Leak मामला, राजा बोला - 'लंका में तो सब ठीक, लेकिन उत्तराखंड में पर्चा लीक'

    By omprakash awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:52 PM (IST)

    पिथौरागढ़ में रामलीला मंचन के दौरान पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा जहां कलाकारों ने व्यंग्य के माध्यम से इसे उठाया। बेरीनाग में भी युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। युवाओं ने चेतावनी दी कि अगर परीक्षा रद्द नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि पेपर लीक से लाखों बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में है।

    सोरगढ़ रामलीला मैदान में आयोजित रामलीला में अभिनय करते कलाकार। Jagran

    जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। राजा जनक के दरबार में भी उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने की मामला पहुंच गया है। वहां सीता से विवाह की इच्छा लिए राजा बता रहे हैं कि लंका में तो सब ठीक है लेकिन उत्तराखंड से सूचना है कि वहां पर्चा लीक हो गया है। वैसे तो यह व्यंग्य है और इंटरनेट मीडिया में खूब प्रसारित भी हो रहा है लेकिन रामलीला के दौरान हुए मंचन ने सबका ध्यान खींचा है।

    उत्तराखंड में इन दिनों रामलीलाओं का मंचन जोरों पर है। इसी बीच 21 सितंबर को राज्य भर में हुई उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन सेवा आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय परीक्षा का हरिद्वार में पेपर लीक हो गया। इसे लेकर राज्य भर में युवा आक्रोश में हैं और सभी जिलों में धरना-प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इस पर रामलीला मंचन के दौरान भी चचर्चा व खूब व्यंग्य होने लगे हैं।

    बुधवार रात पिथौरागढ़ के सौरगढ़ मैदान में आयोजित रामलीला के दौरान जनक दरबार में सीता स्वयंवर के प्रसंग का मंचन चल रहा था। यहां कलाकारों ने व्यंग्यात्मक तरीके से पेपर लीक के मुद्दे को उठाया तो दर्शकों ने भी इस पर खूब तालियां बजाई। मंचन में शिव धनुष तोड़ने के लिए तमाम राजा पहुंचे हुए थे। एक-एक कर सभी अपना परिचग देते हुए शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे।

    जब दरबारी ने एक राजा से उसके राज्य के बारे में पूछा, तो राजा ने उत्तर दिया कि लंका सहित सभी स्थानों पर सब कुछ ठीक है। लेकिन उत्तराखंड में पटवारी भर्ती के पेपर लीक होने की सूचना मिली है। यह सुनते ही दर्शक हंसते हुए तालियां बजाने लगे।

    पेपर लीक मामले में बेरीनाग में भी उबाल

    बेरीनाग: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) का पेपर लीक होने पर बेरीनाग में भी बेरोजगार युवाओं में जबरदस्त उबाल है। आक्रोशित युवाओं ने नगर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने शीघ्र परीक्षा रद नहीं कराए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

    गुरूवार को स्थानीय लोनिवि विश्राम गृह से युवाओं ने स्थानीय शहीद चौक तक जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार व हाकम सिंह का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बावजूद प्रदेश में पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय है।

    पेपर लीक होने से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं को गहरा आघात पहुंचा है। बेरोजगार युवा अपने सुनहरे भविष्य के सपने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं और अंत में पेपर लीक हो जाने से उनके सपनों पर पानी फिर जाता है। कहा कि बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    इस दौरान छात्र नेता कमाक्षा पाटनी, पल्लवी रौतेला, रश्मि कार्की, भावना बोरा, अंजली कोश्यारी, गीता महरा, भूमिका बिष्ट, सोनी उपाध्याय, मनीषा धारियांल, कमलेश जोशी, रोहित भण्डारी, दीपक कुमार, विजय रावत, आयुष पाण्डेय, गौरव बिष्ट, हिमांशु पंत आदि मौजूद थे।