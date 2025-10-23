Snowfall: उत्तराखंड में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी, निचले इलाकों में बरसे बादल; सर्दियों का वेलकम
उत्तराखंड में मौसम विभाग का पूर्वानुमान सही साबित हुआ है। ऊँची चोटियों पर बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश होने से ठंड ने दस्तक दे दी है। तीन हजार मीटर से अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मुनस्यारी और धारचूला के ऊँचे क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है, जिससे इस बार समय से पहले ठंड पड़ने के आसार हैं।
जागरण टीम, पिथौरागढ़/मुनस्यारी/ धारचूला । मौसम विभाग का पूर्वानुमान सच साबित होता नजर आ रहा है। निचले क्षेत्रों में वर्षा और ऊंची चोटियों पर हिमपात से ठंड ने दस्तक दे दी है। वर्षा और हिमपात से तापमान में गिरावट आ चुकी है। उच्च हिमालय में तीन हजार मीटर से अधिक ऊंचाई वाली चोटियों पर हिमपात हो चुका है।
मुनस्यारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचाचूली, राजरंभा, सिदमधार, हंसलिंग, नंदा, देवी, नंदा कोट, नागनीधुरा सहित अन्य चोटियों पर हिमपात हुआ। धारचूला से मिली जानकारी के अनुसार दारमा और व्यास की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है।
निचले क्षेत्रों में बुधवार सुबह के बाद रात्रि और गुरुवार की सुबह को भी हल्की वर्षा हुई। जिसके चलते तापमान में गिरावट आ चुकी है। इस बार समय से पूर्व ही ठंड पड़ने के आसार बने है।
