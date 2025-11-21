Language
    Smart Meter: पिथौरागढ़ में स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध तेज, कनेक्शन काटने की धमकी पर भड़के व्यापारी

    By Vijay Upreti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:36 PM (IST)

    पिथौरागढ़ में ऊर्जा निगम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों का विरोध बढ़ रहा है। टकाना क्षेत्र में मीटर लगाने आई टीम को स्थानीय व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कनेक्शन काटने की धमकी का आरोप लगाया। निवासियों ने मीटर बदलने से इनकार कर दिया और बढ़े हुए बिजली बिलों की शिकायत की। निगम के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है और उपभोक्ताओं को इसके फायदे बताए जाएंगे।

    ऊर्जा निगम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सहयोगी, जागरण, पिथौरागढ़। ऊर्जा निगम द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। नगर के टकाना क्षेत्र में शुक्रवार को स्मार्ट मीटर लगाने पहुंची अनुबंधित कंपनी की टीम को स्थानीय व्यापारियों और भवन स्वामियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि टीम द्वारा मीटर बदलने से मना करने पर कनेक्शन काटने, भारी चालान और एफआइआर दर्ज करने की धमकी दी जा रही है। उपभोक्ताओं के आक्रोश को देखते हुए कंपनी के कर्मचारी बिना मीटर लगाए ही वापस लौट गए।

    स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने कर्मियों का घेराव कर स्मार्ट मीटर से जुड़ी विसंगतियों का मुद्दा उठाया और मीटर बदलने से सीधा इन्कार कर दिया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पूर्व सभासद सुबोध बिष्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं की मंजूरी के बिना स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगाए जा सकते। उन्होंने दावा किया कि न्यायालय के आदेशानुसार उपभोक्ता की सहमति आवश्यक है, लेकिन यहां लोगों को बाध्य किया जा रहा है, जो स्वीकार्य नहीं है।

    हुड़ेती निवासी भीम राम ने आरोप लगाया कि उनके घर में बिना पूछे स्मार्ट मीटर लगा दिया गया, जिसके बाद बिजली बिल 300-400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये तक पहुंच गया है। उन्होंने पुराने मीटर वापस लगाने की मांग दोहराई। उपभोक्ताओं के विरोध में दिनेश जोशी, नरेश चंद, ज्योति मारकाना, ज्ञानेंद्र पांडेय, आशीष पाठक, बाबी गुप्ता, फिरोज खान, उमेश जोशी, राहुल गुप्ता और गिरीश जोशी सहित कई लोग शामिल रहे।

    शासन के निर्देशानुसार घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने अनिवार्य हैं। स्मार्ट मीटर लगाने से मना करने पर कनेक्शन नहीं काटा जा सकता है। उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे बताए जाएंगे। स्मार्ट मीटर के संबंध में न्यायालय का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। प्रथम चरण में नगरीय क्षेत्र में कुल 16407 स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके सापेक्ष अभी तक 10 हजार 800 स्मार्ट मीटर लगाए भी जा चुके हैं। - नितिन गर्खाल, अधिशासी अभियंता, ऊर्जा निगम