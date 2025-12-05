Language
    पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में 76 लाख की लागत से बनेगा रजत जयंती पार्क, लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं

    By Ramesh Garkoti Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:07 PM (IST)

    पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में 76 लाख रुपये की लागत से रजत जयंती पार्क बनाया जाएगा। इस पार्क से स्थानीय लोगों को कई सुविधाएं मिलेंगी। इस पार्क के निर्माण ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र,जागरण, पिथौरागढ़। राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर गंगोलीहाट नगर को रजत जयंती पार्क की सौगात शासन ने दी है। 76 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क के लिए 30 लाख की धनराशि नगर पालिका को प्राप्त हो गई है।

    रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश भर के निकायों में पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। गंगोलीहाट नगर में टूरिस्ट रेस्ट हाउस के समीप लगभग पांच नाली भूमि में पार्क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। नगर क्षेत्र में अभी तक पार्क विकसित नहीं हो पाये हैं। रजत जयंती पार्क नगर के लिए विशेष सौगात है।

    इस पार्क में बच्चों के लिए झूले आदि लगाये जायेंगे। बुजुर्गों के टहलने के लिए सर्किल पाथ बनेगा। पार्क में युवाओं के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जायेगी। इससे युवाओं को शांत वातावरण में अध्ययन की सुविधा मिलेगी। नगर क्षेत्र में युवाओं के लिए अभी लाइब्रेरी की भी दिक्कत है।

    लाइब्रेरी बनने से यह दिक्कत दूर हो जायेगी। 76 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क की पहली किश्त के रूप में 30 लाख की धनराशि नगर पालिका को प्राप्त हो गई है। पालिका ने पार्क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष 2026 तक पार्क को अस्तित्व में लाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।


    गंगोलीहाट नगर के लिए रजत जयंती पार्क की स्वीकृति मिली है। 76 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क की पहली किश्त के रूप में 30 लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है। जल्द ही पार्क का निर्माण शुरू किया जायेगा। नगर में पार्क बन जाने से बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को खासी सुविधा मिलेगी।

                                                                                  बिमल रावल, नगर पालिकाध्यक्ष