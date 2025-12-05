पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट में 76 लाख की लागत से बनेगा रजत जयंती पार्क, लोगों को मिलेंगी कई सुविधाएं

संवाद सूत्र,जागरण, पिथौरागढ़। राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर गंगोलीहाट नगर को रजत जयंती पार्क की सौगात शासन ने दी है। 76 लाख की लागत से बनने वाले इस पार्क के लिए 30 लाख की धनराशि नगर पालिका को प्राप्त हो गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रजत जयंती वर्ष पर प्रदेश भर के निकायों में पार्कों का निर्माण किया जा रहा है। गंगोलीहाट नगर में टूरिस्ट रेस्ट हाउस के समीप लगभग पांच नाली भूमि में पार्क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। नगर क्षेत्र में अभी तक पार्क विकसित नहीं हो पाये हैं। रजत जयंती पार्क नगर के लिए विशेष सौगात है।

इस पार्क में बच्चों के लिए झूले आदि लगाये जायेंगे। बुजुर्गों के टहलने के लिए सर्किल पाथ बनेगा। पार्क में युवाओं के लिए लाइब्रेरी भी बनाई जायेगी। इससे युवाओं को शांत वातावरण में अध्ययन की सुविधा मिलेगी। नगर क्षेत्र में युवाओं के लिए अभी लाइब्रेरी की भी दिक्कत है।