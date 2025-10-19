Language
    13 दिनों से लापता उत्तराखंड का प्रदीप, नहीं लगा सुराग

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 02:09 PM (IST)

    उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में जौलजीबी-धारचूला मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना में लापता हुए प्रदीप सिंह दरियाल का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस की जांच पर असंतोष जताते हुए मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच की मांग की है। लापता प्रदीप का फोन वाहन के पास मिला था, लेकिन पुलिस कॉल डिटेल से कोई जानकारी नहीं निकाल पाई है। कार्रवाई न होने पर धरने की चेतावनी दी गई है।

    Hero Image

    जौलजीबी -धारचूला के मध्य वाहन खाई में गिरने के दौरान हुआ था लापता. Concept

    जागरण, संवाददाता, पिथौरागढ। टनकपुर-तवाघाट हाईवे में जौलजीबी से धारचूला के मध्य किमखोला -ढुंगातोली के पास खाई में गिरे वाहन में सवार चालक का अभी तक पता नही चल सका है। पुलिस की विफलता देखते हुए अब मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच की मांग की जा रही है।

    गत 5 अक्टूबर को पातों गाव निवासी प्रदीप सिंह दरियाल अपने स्कार्पियो वाहन से धारचूला को जा रहा था। देर रात्रि वाहन किमखोला ओर ढुंगातोली के बीच मोड़ पर गहरी खाई में गिर गया। रात को हुई इस दुर्घटना की किसी को भनक तक नही लगी। दूसरे दिन उसके स्वजनों ने प्रदीप का फोन नही लगने और उसके नही पहुंचने की सूचना बलुवाकोट थाना पुलिस को दी। बलुवाकोट और जौलजीबी पुलिस जांच में जुटी।

    काफी देर खोजबीन के बाद वाहन खाई में मिला। प्रदीप का कोई पता नही चला। वाहन काली नदी से लगभग 20-25 मीटर ऊप्पर मिला था जिससे यही अनुमान लगाया गया कि प्रदीप के काली नदी तक गिरने की संभावना काफी कम है।


    पुलिस और स्वजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई परंतु प्रदीप का पता नही चल सका। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर कहा है कि प्रदीप का फोन वाहन के पास मिला था। पुलिस ने काल डिटेल के आधार पर उसके लापता होने का पता नही लगाया है। उन्होंने कहा है कि उसका दूसरा मोबाइल फोन होने की संभावना जताई जा रही है। उस मोबाइल की लोकेशन एक बार नेपाल के एक स्थान पर मिलने की भी चर्चा है।उन्होंने पुलिस की खोजबीन पर सवाल उठाते एसआईटी जांच की मांग की है।

    26 अक्टूबर तक जांच को लेकर सकारात्मक उत्तर नही मिलने पर 27 अक्टूबर को मुनस्यारी के शास्त्री चौक पर पुलिस के विरुद्ध एक दिवसीय धरने की चेतावनी दी है।