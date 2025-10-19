13 दिनों से लापता उत्तराखंड का प्रदीप, नहीं लगा सुराग

जागरण, संवाददाता, पिथौरागढ। टनकपुर-तवाघाट हाईवे में जौलजीबी से धारचूला के मध्य किमखोला -ढुंगातोली के पास खाई में गिरे वाहन में सवार चालक का अभी तक पता नही चल सका है। पुलिस की विफलता देखते हुए अब मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच की मांग की जा रही है।

गत 5 अक्टूबर को पातों गाव निवासी प्रदीप सिंह दरियाल अपने स्कार्पियो वाहन से धारचूला को जा रहा था। देर रात्रि वाहन किमखोला ओर ढुंगातोली के बीच मोड़ पर गहरी खाई में गिर गया। रात को हुई इस दुर्घटना की किसी को भनक तक नही लगी। दूसरे दिन उसके स्वजनों ने प्रदीप का फोन नही लगने और उसके नही पहुंचने की सूचना बलुवाकोट थाना पुलिस को दी। बलुवाकोट और जौलजीबी पुलिस जांच में जुटी।

काफी देर खोजबीन के बाद वाहन खाई में मिला। प्रदीप का कोई पता नही चला। वाहन काली नदी से लगभग 20-25 मीटर ऊप्पर मिला था जिससे यही अनुमान लगाया गया कि प्रदीप के काली नदी तक गिरने की संभावना काफी कम है।



पुलिस और स्वजनों द्वारा काफी खोजबीन की गई परंतु प्रदीप का पता नही चल सका। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तोलिया ने मुख्यमंत्री को पत्र भेज कर कहा है कि प्रदीप का फोन वाहन के पास मिला था। पुलिस ने काल डिटेल के आधार पर उसके लापता होने का पता नही लगाया है। उन्होंने कहा है कि उसका दूसरा मोबाइल फोन होने की संभावना जताई जा रही है। उस मोबाइल की लोकेशन एक बार नेपाल के एक स्थान पर मिलने की भी चर्चा है।उन्होंने पुलिस की खोजबीन पर सवाल उठाते एसआईटी जांच की मांग की है।