पिथौरागढ़ में व्यास, दारमा, जोहार और खलिया टॉप में हिमपात, चौदास में वर्षा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत में शनिवार रात्रि से मौसम का मिजाज बदल गया। जिला मुख्यालय सहित कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि धारचूला के चौदास और मुनस्यारी में हल्की वर्षा हुई।

वहीं उच्च हिमालयी व्यास, दारमा और जोहार घाटी में हिमपात हुआ है। मुनस्यारी के खलिया टाप में इस सीजन का पहला हिमपात हुआ है। वर्षा और हिमपात से सीमांत जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है।

शनिवार रात से आसमान बादलों से घिर चुका था और रात को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा भी हुई। सुबह नगर सहित अन्य क्षेत्रों में पानी बरसा। उच्च हिमालयी व्यास घाटी में लिपुलेख, नावीढांग, ओम पर्वत सहित अन्य चोटियों के अलावा गुंजी, नाबी, कुटी आदि गांवों में भी हिमपात हुआ है।

दारमा घाटी में भी ऊंची चोटियों सहित कई स्थानों पर हिमपात हुआ है। खलिया टॉप में मौसम का पहला हल्का हिमपात हुआ है। वहीं उच्च हिमालय में नंदा देवी, नंदाकोट, बृजगंग, नागनीधूरा, राजरंभा, पंचाचूली सहित सभी चोटियों पर बर्फ गिरी है।

जौलजीबी में रविवार अपरान्ह को काली-गोरी नदी घाटी क्षेत्र में वर्षा हुई। तेज हवाओं के चलते मेले को लेकर लगे बैनर, पोस्टर उड़ गए। मेले मे भी व्यवधान आया। पूरा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में है। हांलाकि निचले क्षेत्रो में दिन में धूप भी खिली लेकिन सर्द हवाओं के चलते तापमान में काफी गिरावट आ चुकी है।

बागेश्वर में भी अचानक मौसम ने ली करवट, बढ़ी ठंड जिले में रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह धूप खिलने के बाद आसमान में बादल छा गए। दिन में कुछ देर हल्की धूप निकली, लेकिन बादलों की आवाजाही फिर शुरू हो गई। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ गई है। मौसम के बदले मिजाज के कारण उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बनी हुई है।

घाटी वाले क्षेत्रों में भी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है। लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, जबकि हिमालयी गांवों में ग्रामीण अलाव जलाने लगे हैं। शाम होते ही ठंड और बढ़ रही है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मौसम में अचानक बदलाव से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और सांस की परेशानी से जूझ रहे लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड के कारण सर्दी-जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार हो सकता है।