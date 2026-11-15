पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले में बवाल पर बड़ी कार्रवाई, विधायक हरीश धामी समेत सात पर केस

जासं, जौलजीबी (पिथौरागढ़)। अंतरराष्ट्रीय जौलजीबी मेले के उद्घाटन समारोह के बाद मचे भारी हंगामे और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से रवाना होने के बाद मंच पर पोडियम गिराने, नारेबाजी करने और सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने के आरोप में धारचूला विधायक एवं मेला समिति अध्यक्ष हरीश सिंह धामी समेत सात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।