पिथौरागढ़ में बर्फबारी और मूसलाधार बारिश से बढ़ी ठंड, पारा गिरा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में उच्च हिमालयी चोटियों सहित मध्य हिमालय के छिपलाकोट तक ताजा हिमपात हुआ है, जिससे पूरी घाटी में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। वहीं निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई।

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जमकर बारिश हुई। देवलथल में सर्वाधिक 90 मिमी, पिथौरागढ़ में 70 मिमी और बेरीनाग में 55 मिमी पानी बरसा। इसके अलावा थल में 40 मिमी, कनालीछीना में 29.5 मिमी, बंगापानी में 28 मिमी और धारचूला में 24.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई।