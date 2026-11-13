पिथौरागढ़ः मुनस्यारी के फाफा गांव में भेड़ पालक की निर्मम हत्या, सिर पर गहरे घाव

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। तहसील मुनस्यारी के ग्राम पंचायत फाफा के तोक बजीखरक में रात को भेड़ों के साथ सो रहे भेड़ पालक की हत्या हुई है। मृत मिले भेड़ पालक के सिर पर धारदार हथियार के घाव है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फारेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।

तहसील के गोरीपार क्षेत्र के दूरस्थ फाफा गांव निवासी हिम्मत सिंह 38 वर्ष पुत्र पुष्कर सिंह गुरुवार की सायं घर पर खाना खाने के बाद घर से लगभग 50-60 मीटर दूर फाफा गांव के तोक वजीखर्क में अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए सोने को गया।