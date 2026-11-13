पिथौरागढ़ः मुनस्यारी के फाफा गांव में भेड़ पालक की निर्मम हत्या, सिर पर गहरे घाव
पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के फाफा गांव में भेड़ों की रखवाली कर रहे एक भेड़ पालक हिम्मत सिंह की धारदार ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। तहसील मुनस्यारी के ग्राम पंचायत फाफा के तोक बजीखरक में रात को भेड़ों के साथ सो रहे भेड़ पालक की हत्या हुई है। मृत मिले भेड़ पालक के सिर पर धारदार हथियार के घाव है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और फारेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है।
तहसील के गोरीपार क्षेत्र के दूरस्थ फाफा गांव निवासी हिम्मत सिंह 38 वर्ष पुत्र पुष्कर सिंह गुरुवार की सायं घर पर खाना खाने के बाद घर से लगभग 50-60 मीटर दूर फाफा गांव के तोक वजीखर्क में अपनी भेड़ों की रखवाली के लिए सोने को गया।
शुक्रवार सुबह वह देर तक घर नहीं लौटा तो स्वजन और ग्रामीण उसका पता लगाने वजीखर्क पहुंचे। जहां पर हिम्मत सिंह मृत मिला ओर उसके सिर पर धारदार हथियार का गहरा घाव। इसकी सूचना तहसील मुख्यालय मुनस्यारी और थाना मुनस्यारी को दी गई।
मुनस्यारी थाना और मदकोट चौकी पुलिस मामले की जांच के लिए गांव पहुंच चुकी है। शव को कब्जे में लेकर मुनस्यारी लाया जा रहा है। पुलिस ने जांच आरंभ कर दी है।
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