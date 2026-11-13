तमगों की खनक में भी पुराने कचरे की कसक, अल्मोड़ा-पिथौरागढ़ में सर्वाधिक कचरा... देहरादून और हरिद्वार में सबसे बड़ा बैकलाग

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले पुरस्कारों की चमक और तमगों की खनक के बीच भी उत्तराखंड के कई शहरों से पुराना कचरा नहीं हटा पाने की कसक बरकरार है।

स्वच्छता में रुद्रपुर और काशीपुर के परचम लहराने के बावजूद प्रदेश के पांच जिलों में 50 प्रतिशत से अधिक पुराना कूड़ा जमा होकर कचरे का पहाड़ बना रहा है। इनमें अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की स्थिति सबसे चिंताजनक है।

अल्मोड़ा में 99.24 प्रतिशत और पिथौरागढ़ में 97.30 प्रतिशत पुराना कचरा अब भी डंपिंग साइटों पर जमा है। बागेश्वर, टिहरी और चमोली में भी आधे से अधिक कचरे का उपचार होना शेष है।

शहरी विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन डैशबोर्ड के अनुसार प्रदेश के 13 जिलों में कुल 27.18 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है। इसमें से 18.02 लाख मीट्रिक टन का उपचार किया जा चुका है, जबकि 9.16 लाख मीट्रिक टन कचरा अब भी निस्तारण के इंतजार में है। प्रदेश में कुल पुराने कचरे का 33.71 प्रतिशत हिस्सा अभी डंपिंग साइटों पर जमा है। इसके लिए प्रदेश में 62 लीगेसी वेस्ट साइट चिह्नित की गईं हैं।