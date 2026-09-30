पिथौरागढ़ बाइक हादसे में घायल गोविंद सिंह ने तोड़ा दम, तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई की मांग

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। बजेटी के पास 23 सितंबर को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए 28 वर्षीय गोविंद सिंह पुत्र दीवान सिंह, निवासी बोक्टा मुवानी की बुधवार को उपचार के दौरान मौत हो गई।

हादसे में गंभीर रूप से घायल गोविंद सिंह को पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया गया था। हादसे में गोविंद सिंह के सिर, पैर समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं।

उपचार के दौरान उन्हें ब्रेन हेमरेज और लगातार उल्टी की समस्या सामने आई। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए हेली सेवा के माध्यम से एसटीएच हल्द्वानी रेफर किया था। गोविंद सिंह की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।