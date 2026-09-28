पिथौरागढ़ में चीन सीमा के ओल्ड दुंग में बर्फबारी से फंसी सर्वे टीम, सेना ने दी सुरक्षित पनाह

संवाद सूत्र. जागरण पिथौरागढ़। भारत-चीन सीमा पर स्थित ओल्ड दुंग क्षेत्र में भारी बर्फबारी के चलते सर्वे के लिए गई संयुक्त टीम फंस गई है। करीब चार हजार मीटर की अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित इस इलाके में टीम फंसी हुई है।

राहत की बात यह है कि सभी सदस्य भारतीय सेना की अग्रिम चौकी में सुरक्षित हैं। मिली जानकारी के अनुसार, सर्वे कार्य के लिए गई इस संयुक्त टीम में वन विभाग का एक कर्मचारी, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के दो कार्मिक और दो हेल्पर शामिल हैं।