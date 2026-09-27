पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही: 36 घंटे से NH ठप, कैलास मानसरोवर मार्ग का हिस्सा बहा

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। सीमांत जनपद में बीते 48 घंटों से जारी मूसलधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। लगातार हो रहे भूस्खलन और सड़कों के मलबे में तब्दील होने से पिथौरागढ़ का शेष जगत से संपर्क पूरी तरह कट गया है। सामरिक और जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण अधिकांश मार्ग बंद होने से समूचा जिला अलग-थलग पड़ गया है।

टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाट के समीप पहाड़ी से लगातार भारी बोल्डर और मलबा गिर रहा है, जिसके चलते पिछले 36 घंटे से यातायात ठप पड़ा है। मार्ग के दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हैं। कूलागाड़ के पास भी हाईवे बंद होने से आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो चुका है।

उधर, कैलास मानसरोवर यात्रा मार्ग पर गस्कू, मलघाट के पास बोल्डर और एस-बैंड के समीप सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहने से चीन सीमा का संपर्क टूट गया है। मुनस्यारी-मिलम मार्ग पर भी विशालकाय बोल्डर गिरने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है।