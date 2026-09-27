उत्तराखंड में बारिश का रौद्र रूप: आज चारधाम यात्रा स्थगित, देहरादून-टिहरी व पौड़ी में भारी वर्षा का रेड अलर्ट
Uttarakhand Weather Today: उत्तराखंड में मानसून की विदाई से पहले भारी बारिश का दौर जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ ...और पढ़ें
HighLights
उत्तराखंड में 18 घंटे से भारी बारिश, कुमाऊं में जनजीवन प्रभावित।
देहरादून, टिहरी, पौड़ी में आज अत्यंत भारी वर्षा का रेड अलर्ट।
चारधाम यात्रा रोकी गई, भूस्खलन से मार्ग बाधित, उड़ानें प्रभावित।
जागरण संवाददाता, देहरादून। Uttarakhand Weather Today: विदाई से पहले उत्तराखंड में एक बार फिर मानसून के तेवर तल्ख हो गए हैं। शुक्रवार रात से शुरू हुआ झमाझम बारिश का दौर शनिवार को भी जारी रहा। खासकर कुमाऊं में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है।
मौसम विभाग ने आज भी देहरादून, टिहरी और पौड़ी में रेड अलर्ट घोषित किया है। इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी और कहीं-कहीं अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। राज्य के शेष जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच चार धाम यात्रा भी रोक दी गई है।
बारिश के बीच छाता लेकर निकलती युवती।
आज टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल सहित इन जिलों में आफत बनी बारिश
नई टिहरी सहित आसपास के क्षेत्रों में शनिवार सुबह से लगातार बारिश जारी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम में ठंडक बढ़ गई है। उत्तरकाशी सहित सभी तहसील क्षेत्रों में बीते शनिवार सुबह से वर्षा का सिलसिला जारी है। वहीं, ऊंचाई वाले गंगोत्री व यमुनोत्री धाम से लगी चोटियों पर बर्फबारी हुई है। वर्षा और बर्फबारी के चलते ठंड बढ़ गई है। यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्बिल के पास पत्थर आने के कारण अवरूद्ध हो गया है, सूचना पर एनएच ने मौके के लिए मशीनरी को रवाना किया है।
चमोली में दो दिन से मौसम खराब
वहीं चमोली में मौसम दो दिन से खराब है। यहां बारिश ने ठंड बढ़ा दी है। गढ़वाल क्षेत्र में भी पिछले 27 घंटे से अधिक समय से बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। चंपावत में भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू है लेकिन तीन ग्रामीण सड़कें बंद हैं। वहीं नैनीताल में लगातार बारिश होने से हल्द्वानी नैनीताल मार्ग डोलमार व ज्योलीकोट में बंद है। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद घाट में लगातार पत्थर गिरने से मार्ग बंद है, जिले में 13 सड़के बंद होने से जनजीवन प्रभावित हुआ है।
आज देहरादून, टिहरी और पौड़ी में अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनी
शुक्रवार रात से करीब 18 घंटे तक हुई बारिश ने खासकर कुमाऊं में जनजीवन प्रभावित किया। पिछले 24 घंटे में चंपावत के बनबसा में सर्वाधिक 130 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, जबकि टनकपुर में 113 मिलीमीटर बारिश हुई। पौड़ी के रिखणीखाल में सबसे कम पांच मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, टिहरी, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में भी अधिकांश स्थानों पर 50 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई।
कुमाऊं में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित
बारिश के कारण तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट आई। देहरादून में अधिकतम तापमान सामान्य से छह डिग्री और पंतनगर में 11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। बागेश्वर में कांडा खाईखाल के पास पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए। इससे गरुड़-बागेश्वर राष्ट्रीय मार्ग बंद हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
चारधाम यात्रा पर रविवार को रोक
मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए रविवार को चारधाम यात्रा रोक दी गई है। गढ़वाल मंडल आयुक्त आनंद स्वरूप ने यात्रा पर रोक के आदेश जारी किए हैं। बदरीनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर हिमपात हो रहा है। धारचूला और मुनस्यारी के उच्च हिमालयी गांवों में भी बर्फबारी हुई है और ऊंची चोटियां बर्फ से ढक गई हैं। बर्फबारी के बाद उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है।
भूस्खलन की आशंका को देखते हुए शक्तिपीठ मां पूर्णागिरि धाम के कपाट भी अग्रिम आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। आदि कैलास और ओम पर्वत दर्शन यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट 26 अक्टूबर तक बंद किए जाने की जानकारी दी गई है।
बारिश ने उड़ानों की रफ्तार भी थामी
खराब मौसम का असर जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट की हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार शनिवार को एयर इंडिया की मुंबई से सुबह 9:55 बजे आने वाली, दिल्ली से 10:20 बजे आने वाली और बेंगलुरु से दोपहर 12:20 बजे आने वाली उड़ानों को दिल्ली डायवर्ट किया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की दिल्ली से दोपहर 12:20 बजे आने वाली उड़ान निरस्त कर दी गई।
एयर इंडिया की दिल्ली से दोपहर एक बजे आने वाली उड़ान शाम 5:10 बजे देहरादून पहुंची। मुंबई से दोपहर 2:20 बजे आने वाली एयर इंडिया की उड़ान 2:38 बजे एयरपोर्ट पर उतरी। इंडिगो की दिल्ली से शाम चार बजे की उड़ान 4:25 बजे और नवी मुंबई से शाम 5:35 बजे की उड़ान 5:57 बजे देहरादून पहुंची।
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अगले 36 घंटे पड़ सकते हैं भारी
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में वर्षा का दौर जारी रह सकता है। देहरादून, पौड़ी और टिहरी में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। वहीं, शेष जिलों में भी भारी बारिश को लेकर आरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक भी हो सकती है। मौसम विभाग ने सोमवार को भी उत्तरकाशी, देहरादून और हरिद्वार में तीव्र वर्षा को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के बीच प्रशासन ने यात्रियों और पर्यटकों से मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा की योजना बनाने की अपील की है।