आज का मौसम: चक्रवात अर्नब से सर्दी का अहसास, स्कूल-कॉलेज बंद, बचाव को आगरा प्रशासन की एडवाइजरी जारी

जागरण संवाददाता, आगरा। UP Weather: चक्रवात अर्नब से आंधी और भारी वर्षा के पूर्वानुमान के चलते शनिवार को कक्षा 12 वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। आकाशीय बिजली और वर्षा से बचाव के लिए लोगों को आगाह किया गया है। वहीं, शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। रात में ठंडी हवा चलने से सर्दी का अहसास होने लगा, कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी हुई। दिन में धूप न निकलने से अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।

चार दिन से निकल रही थी तेज धूप पिछले चार दिन से दिन में तेज धूप निकलने से गर्मी और उमस बढ़ गई थी। दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था। दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा के इलाकों में चक्रवात अर्नब से मौसम बदल गया है। सुबह से ही बादल छाए रहे, इसके साथ ही तेज हवा चलती रही। कई क्षेत्रों में सुबह बूंदाबांदी हुई। इससे न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर 12 बजे के बाद भी धूप नहीं निकली और बादल छाए रहे। दोपहर एक बजे कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी के बाद तेज हवा चलने लगी। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कक्षा 12 वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल रहेंगे बंद डीएम मनीष बंसल ने शनिवार को जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। इसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सभी बोर्ड के प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12 तक के राजकीय, अशासकीय, सहायता प्राप्त, निजी विद्यालय समेत सभी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों में शिक्षण कार्य नहीं होगा। नियम नहीं मानने वाले शिक्षण संस्थान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आकाशीय बिजली के दौरान ये सावधानी बरतें बादलों की तेज गर्जना सुनाई देने पर तुरंत किसी सुरक्षित पक्के भवन में शरण लें।

खुले मैदान, खेत, तालाब, नदी, पोखर एवं अन्य जल स्रोतों से दूर रहें।

अकेले खड़े पेड़ के नीचे आश्रय न लें।

समूह में खुले स्थान पर खड़े होने के बजाय आपस में पर्याप्त दूरी बनाए रखें।

बिजली चमकने के दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग कम करें तथा आवश्यकता होने पर मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर दें।

घर के अंदर रहते हुए खिड़की, दरवाजे एवं बालकनी से दूरी बनाए रखें।

खुले स्थान पर फंस जाएं तो नीचे झुककर शरीर को यथासंभव छोटा रखें और जमीन पर सीधे न लेटें।

बच्चों, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को विशेष रूप से सुरक्षित स्थान पर रखें। पिछले पांच दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान: दिन, अधिकतम, न्यूनतम तापमान 25 सितंबर 29.0, 23.6

24 सितंबर 34.8, 24.3

23 सितंबर 35.5, 24.7

22 सितंबर 35.1, 25.4

21 सितंबर 34.0, 25.4 कंट्रोल रूम का नंबर -0562 2260550। 1070, 112